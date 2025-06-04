  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. SDG

sdg
SDG - Sudānas mārciņa

Sudānas mārciņa ir Sudāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Sudānas mārciņa maiņas kurss ir SDG uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir SDG, un valūtas simbols ir ج.س.. Zemāk atradīsiet Sudānas mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

sdg
SDGSudānas mārciņa

Sudānas mārciņa statistika

NosaukumsSudānas mārciņa
SimbolsMārciņa
Mazākā vienība1/100 = Piastras
Mazākās vienības simbolsPiastras
Populārākā SDG konvertācijaSDG uz USD
Populārākā SDG diagrammaSDG uz USD diagramma

Sudānas mārciņa profils

MonētasBieži izmantots: Piastras1, Piastras5, Piastras10, Mārciņa20, Mārciņa50
BanknotesBieži izmantots: Mārciņa1, Mārciņa2, Mārciņa5, Mārciņa10, Mārciņa20
Centrālā bankaSudānas Centrālā banka
Lietotāji
Sudāna

Kāpēc jūs interesē SDG?

Es vēlos...

Abonēt SDG e-pasta atjauninājumusIegūt SDG kursus savā tālrunīIegūt SDG valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.551
GBP / USD1.34949
USD / CHF0.789794
USD / CAD1.36710
EUR / JPY184.301
AUD / USD0.671054

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%