SDG - Sudānas mārciņa
Sudānas mārciņa ir Sudāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Sudānas mārciņa maiņas kurss ir SDG uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir SDG, un valūtas simbols ir ج.س.. Zemāk atradīsiet Sudānas mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.
Sudānas mārciņa statistika
|Nosaukums
|Sudānas mārciņa
|Simbols
|Mārciņa
|Mazākā vienība
|1/100 = Piastras
|Mazākās vienības simbols
|Piastras
|Populārākā SDG konvertācija
|SDG uz USD
|Populārākā SDG diagramma
|SDG uz USD diagramma
Sudānas mārciņa profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Piastras1, Piastras5, Piastras10, Mārciņa20, Mārciņa50
|Banknotes
|Bieži izmantots: Mārciņa1, Mārciņa2, Mārciņa5, Mārciņa10, Mārciņa20
|Centrālā banka
|Sudānas Centrālā banka
|Lietotāji
Sudāna
Sudāna
