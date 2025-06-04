  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. DZD

dzd
DZD - Alžīrijas dinārs

Alžīrijas dinārs ir Alžīrija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Alžīrijas dinārs maiņas kurss ir DZD uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir DZD, un valūtas simbols ir دج. Zemāk atradīsiet Alžīrijas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

dzd
DZDAlžīrijas dinārs

Alžīrijas dinārs statistika

NosaukumsAlžīrijas dinārs
SimbolsDA
Mazākā vienība1/100 = Santeem
Mazākās vienības simbolsSanteem
Populārākā DZD konvertācijaDZD uz USD
Populārākā DZD diagrammaDZD uz USD diagramma

Alžīrijas dinārs profils

MonētasBieži izmantots: DA5, DA20, DA50
Reti izmantots: DA1, DA2, DA100
BanknotesBieži izmantots: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
Centrālā bankaAlžīrijas banka
Lietotāji
Alžīrija

Kāpēc jūs interesē DZD?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt DZD e-pasta atjauninājumusIegūt DZD kursus savā tālrunīIegūt DZD valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17658
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.638
GBP / USD1.34879
USD / CHF0.790064
USD / CAD1.36654
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670814

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%