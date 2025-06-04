DZD - Alžīrijas dinārs
Alžīrijas dinārs ir Alžīrija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Alžīrijas dinārs maiņas kurss ir DZD uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir DZD, un valūtas simbols ir دج. Zemāk atradīsiet Alžīrijas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.
Alžīrijas dinārs statistika
|Nosaukums
|Alžīrijas dinārs
|Simbols
|DA
|Mazākā vienība
|1/100 = Santeem
|Mazākās vienības simbols
|Santeem
|Populārākā DZD konvertācija
|DZD uz USD
|Populārākā DZD diagramma
|DZD uz USD diagramma
Alžīrijas dinārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: DA5, DA20, DA50
Reti izmantots: DA1, DA2, DA100
|Banknotes
|Bieži izmantots: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
|Centrālā banka
|Alžīrijas banka
|Lietotāji
Alžīrija
Alžīrija
Kāpēc jūs interesē DZD?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt DZD e-pasta atjauninājumusIegūt DZD kursus savā tālrunīIegūt DZD valūtas datu API savam uzņēmumam