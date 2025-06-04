TJS - Tadžikistānas somoni
Tadžikistānas somoni ir Tadžikistāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Tadžikistānas somoni maiņas kurss ir TJS uz USD kurss. Valūtas kods Somoni ir TJS, un valūtas simbols ir SM. Zemāk atradīsiet Tadžikistānas somoni kursus un valūtas konvertētāju.
Tadžikistānas somoni statistika
|Nosaukums
|Tadžikistānas somoni
|Simbols
|Somoni
|Mazākā vienība
|1/100 = Tadžikiešu Somoni
|Mazākās vienības simbols
|Tadžikiešu Somoni
|Populārākā TJS konvertācija
|TJS uz USD
|Populārākā TJS diagramma
|TJS uz USD diagramma
Tadžikistānas somoni profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Tadžikiešu Somoni5, Tadžikiešu Somoni10, Tadžikiešu Somoni20, Tadžikiešu Somoni25, Tadžikiešu Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
|Banknotes
|Bieži izmantots: Tadžikiešu Somoni1, Tadžikiešu Somoni5, Tadžikiešu Somoni20, Tadžikiešu Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
|Centrālā banka
|Tadžikistānas banka
|Lietotāji
Tadžikistāna
Tadžikistāna
Kāpēc jūs interesē TJS?
