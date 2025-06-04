  1. Sākums
TJS - Tadžikistānas somoni

Tadžikistānas somoni ir Tadžikistāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Tadžikistānas somoni maiņas kurss ir TJS uz USD kurss. Valūtas kods Somoni ir TJS, un valūtas simbols ir SM. Zemāk atradīsiet Tadžikistānas somoni kursus un valūtas konvertētāju.

Tadžikistānas somoni statistika

NosaukumsTadžikistānas somoni
SimbolsSomoni
Mazākā vienība1/100 = Tadžikiešu Somoni
Mazākās vienības simbolsTadžikiešu Somoni
Populārākā TJS konvertācijaTJS uz USD
Populārākā TJS diagrammaTJS uz USD diagramma

Tadžikistānas somoni profils

MonētasBieži izmantots: Tadžikiešu Somoni5, Tadžikiešu Somoni10, Tadžikiešu Somoni20, Tadžikiešu Somoni25, Tadžikiešu Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
BanknotesBieži izmantots: Tadžikiešu Somoni1, Tadžikiešu Somoni5, Tadžikiešu Somoni20, Tadžikiešu Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
Centrālā bankaTadžikistānas banka
Lietotāji
Tadžikistāna

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34952
USD / CHF0.789747
USD / CAD1.36700
EUR / JPY184.320
AUD / USD0.671056

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%