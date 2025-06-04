COP - Kolumbijas peso
Kolumbijas peso ir Kolumbija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kolumbijas peso maiņas kurss ir COP uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir COP, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Kolumbijas peso kursus un valūtas konvertētāju.
Kolumbijas peso statistika
|Nosaukums
|Kolumbijas peso
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Centavo
|Mazākās vienības simbols
|Centavo
|Populārākā COP konvertācija
|COP uz USD
|Populārākā COP diagramma
|COP uz USD diagramma
Kolumbijas peso profils
|Monētas
|Bieži izmantots: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Banknotes
|Bieži izmantots: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
|Centrālā banka
|Kolumbijas Centrālā banka
|Lietotāji
Kolumbija
Kolumbija
Kāpēc jūs interesē COP?
