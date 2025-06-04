  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. COP

cop
COP - Kolumbijas peso

Kolumbijas peso ir Kolumbija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kolumbijas peso maiņas kurss ir COP uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir COP, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Kolumbijas peso kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

cop
COPKolumbijas peso

Kolumbijas peso statistika

NosaukumsKolumbijas peso
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Centavo
Mazākās vienības simbolsCentavo
Populārākā COP konvertācijaCOP uz USD
Populārākā COP diagrammaCOP uz USD diagramma

Kolumbijas peso profils

MonētasBieži izmantots: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
BanknotesBieži izmantots: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
Centrālā bankaKolumbijas Centrālā banka
Lietotāji
Kolumbija

Kāpēc jūs interesē COP?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt COP e-pasta atjauninājumusIegūt COP kursus savā tālrunīIegūt COP valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17639
GBP / EUR1.14652
USD / JPY156.625
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36691
EUR / JPY184.252
AUD / USD0.670793

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%