GNF - Gvinejas franks

Gvinejas franks ir Gvineja valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Gvinejas franks maiņas kurss ir GNF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir GNF, un valūtas simbols ir FG. Zemāk atradīsiet Gvinejas franks kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

Gvinejas franks statistika

NosaukumsGvinejas franks
Simbolsfrancs
Mazākā vienība1/100 = Centīme
Mazākās vienības simbolsCentīme
Populārākā GNF konvertācijaGNF uz USD
Populārākā GNF diagrammaGNF uz USD diagramma

Gvinejas franks profils

BanknotesBieži izmantots: francs100, francs500, francs1000, francs5000, francs10000
Centrālā bankaGvinejas Republikas centrālā banka
Lietotāji
Gvineja

