GNF - Gvinejas franks
Gvinejas franks ir Gvineja valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Gvinejas franks maiņas kurss ir GNF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir GNF, un valūtas simbols ir FG. Zemāk atradīsiet Gvinejas franks kursus un valūtas konvertētāju.
Gvinejas franks statistika
|Nosaukums
|Gvinejas franks
|Simbols
|francs
|Mazākā vienība
|1/100 = Centīme
|Mazākās vienības simbols
|Centīme
|Populārākā GNF konvertācija
|GNF uz USD
|Populārākā GNF diagramma
|GNF uz USD diagramma
Gvinejas franks profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: francs100, francs500, francs1000, francs5000, francs10000
|Centrālā banka
|Gvinejas Republikas centrālā banka
|Lietotāji
Gvineja
Gvineja
Kāpēc jūs interesē GNF?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt GNF e-pasta atjauninājumusIegūt GNF kursus savā tālrunīIegūt GNF valūtas datu API savam uzņēmumam