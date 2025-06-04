  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. IMP

imp
IMP - Menas salas mārciņa

Menas salas mārciņa ir Mannas sala valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Menas salas mārciņa maiņas kurss ir IMP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir IMP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Menas salas mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

imp
IMPMenas salas mārciņa

Menas salas mārciņa statistika

NosaukumsMenas salas mārciņa
Simbols£
Mazākā vienība1/100 = Pensi
Mazākās vienības simbolsp
Populārākā IMP konvertācijaIMP uz USD
Populārākā IMP diagrammaIMP uz USD diagramma

Menas salas mārciņa profils

MonētasBieži izmantots: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
BanknotesBieži izmantots: £1, £5, £10, £20, £50
Lietotāji
Mannas sala

Kāpēc jūs interesē IMP?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt IMP e-pasta atjauninājumusIegūt IMP kursus savā tālrunīIegūt IMP valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17632
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.687
GBP / USD1.34842
USD / CHF0.790228
USD / CAD1.36717
EUR / JPY184.315
AUD / USD0.670745

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%