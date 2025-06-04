IMP - Menas salas mārciņa
Menas salas mārciņa ir Mannas sala valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Menas salas mārciņa maiņas kurss ir IMP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir IMP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Menas salas mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.
Menas salas mārciņa statistika
|Nosaukums
|Menas salas mārciņa
|Simbols
|£
|Mazākā vienība
|1/100 = Pensi
|Mazākās vienības simbols
|p
|Populārākā IMP konvertācija
|IMP uz USD
|Populārākā IMP diagramma
|IMP uz USD diagramma
Menas salas mārciņa profils
|Monētas
|Bieži izmantots: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Banknotes
|Bieži izmantots: £1, £5, £10, £20, £50
|Lietotāji
Mannas sala
Mannas sala
Kāpēc jūs interesē IMP?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt IMP e-pasta atjauninājumusIegūt IMP kursus savā tālrunīIegūt IMP valūtas datu API savam uzņēmumam