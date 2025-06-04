MMK - Mjanmas kjats
Mjanmas kjats ir Mjanma (Birma) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Mjanmas kjats maiņas kurss ir MMK uz USD kurss. Valūtas kods Kjati ir MMK, un valūtas simbols ir K. Zemāk atradīsiet Mjanmas kjats kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: XE.com norādītās MMK likmes ir oficiālās maiņas likmes. Melno tirgu MMK likmes var ievērojami atšķirties.
Mjanmas kjats statistika
|Nosaukums
|Mjanmas kjats
|Simbols
|K
|Mazākā vienība
|1/100 = Pja
|Mazākās vienības simbols
|Pja
|Populārākā MMK konvertācija
|MMK uz USD
|Populārākā MMK diagramma
|MMK uz USD diagramma
Mjanmas kjats profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: Pja10, Pja20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pja5000, Pja10000
|Centrālā banka
|Mjanmas Centrālā banka
|Lietotāji
Mjanma (Birma)
Mjanma (Birma)
