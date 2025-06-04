  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. MMK

mmk
MMK - Mjanmas kjats

Mjanmas kjats ir Mjanma (Birma) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Mjanmas kjats maiņas kurss ir MMK uz USD kurss. Valūtas kods Kjati ir MMK, un valūtas simbols ir K. Zemāk atradīsiet Mjanmas kjats kursus un valūtas konvertētāju.

Paziņojums: XE.com norādītās MMK likmes ir oficiālās maiņas likmes. Melno tirgu MMK likmes var ievērojami atšķirties.

Izvēlieties valūtu

mmk
MMKMjanmas kjats

Mjanmas kjats statistika

NosaukumsMjanmas kjats
SimbolsK
Mazākā vienība1/100 = Pja
Mazākās vienības simbolsPja
Populārākā MMK konvertācijaMMK uz USD
Populārākā MMK diagrammaMMK uz USD diagramma

Mjanmas kjats profils

BanknotesBieži izmantots: Pja10, Pja20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pja5000, Pja10000
Centrālā bankaMjanmas Centrālā banka
Lietotāji
Mjanma (Birma)

Kāpēc jūs interesē MMK?

Es vēlos...

Abonēt MMK e-pasta atjauninājumusIegūt MMK kursus savā tālrunīIegūt MMK valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17729
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789822
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.334
AUD / USD0.670984

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%