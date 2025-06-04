XCD - Austrumkarību dolārs
Austrumkarību dolārs ir Austrumkarību valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Austrumkarību dolārs maiņas kurss ir XCD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir XCD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Austrumkarību dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Austrumkarību dolārs statistika
|Nosaukums
|Austrumkarību dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā XCD konvertācija
|XCD uz USD
|Populārākā XCD diagramma
|XCD uz USD diagramma
Austrumkarību dolārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
|Centrālā banka
|Austrumkarību centrālā banka
|Lietotāji
Austrumkarību, Anguilla, Antigva un Barbuda, Dominika, Grenāda, Svētā Vincenta un Grenadīnas, Montserrata
Kāpēc jūs interesē XCD?
