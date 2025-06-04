  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. XCD

xcd
XCD - Austrumkarību dolārs

Austrumkarību dolārs ir Austrumkarību valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Austrumkarību dolārs maiņas kurss ir XCD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir XCD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Austrumkarību dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

xcd
XCDAustrumkarību dolārs

Austrumkarību dolārs statistika

NosaukumsAustrumkarību dolārs
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā XCD konvertācijaXCD uz USD
Populārākā XCD diagrammaXCD uz USD diagramma

Austrumkarību dolārs profils

MonētasBieži izmantots: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
Centrālā bankaAustrumkarību centrālā banka
Lietotāji
Austrumkarību, Anguilla, Antigva un Barbuda, Dominika, Grenāda, Svētā Vincenta un Grenadīnas, Montserrata

Kāpēc jūs interesē XCD?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt XCD e-pasta atjauninājumusIegūt XCD kursus savā tālrunīIegūt XCD valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17737
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34948
USD / CHF0.789534
USD / CAD1.36727
EUR / JPY184.343
AUD / USD0.670931

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%