UNI - Uniswap

Uniswap informācija
Uniswap protokols ir atvērtā koda protokols, kas nodrošina likviditāti un tirdzniecību ar ERC20 žetoniem Ethereum tīklā. Tas novērš uzticamus starpniekus un nevajadzīgas nomas izsniegšanas formas, ļaujot drošai, pieejamai un efektīvai apmaiņas aktivitātei. Protokols nav uzlabojams un ir izstrādāts, lai būtu pretrunā cenzūrai. Uniswap protokolu un Uniswap saskarni izstrādāja Uniswap Labs.
Risks, lietojot Uniswap
Kriptovalūtas ir saistītas ar augstu risku, jo tās ir svārstīgas, nav laika pārbaudītas un pašlaik nav regulētas vai likumīgas. Ir bijuši gadījumi, kad tiešsaistes kriptovalūtu maki ir tikuši apdraudēti ar hakeru palīdzību, kas noveda pie plaša mēroga zādzībām.
Uniswap vēsture
Uniswap radās no idejas, ko 2016. gadā izteica Vitālijs Buterins par decentralizētu biržu (DEX), kas izmantotu automatizētu tirgus veidotāju ar noteiktām unikālām īpašībām. Gadu vēlāk Heidens Adams sāka strādāt pie šīs idejas pārvēršanas funkcionālā produktā.
Uniswap statistika
|Nosaukums
|Uniswap
|Mazākā vienība
|1/100 = N/A
|Mazākās vienības simbols
|N/A
Kāpēc jūs interesē UNI?
