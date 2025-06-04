VES - Venecuēlas bolivārs
Venecuēlas bolivārs ir Venecuēla valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Venecuēlas bolivārs maiņas kurss ir VES uz USD kurss. Valūtas kods Bolīvāri ir VES, un valūtas simbols ir Bs.S. Zemāk atradīsiet Venecuēlas bolivārs kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: Bolivar Soberano ir daudzi oficiālie kursi.
Venecuēlas bolivārs statistika
|Nosaukums
|Venecuēlas bolivārs
|Simbols
|Bs. S
|Mazākā vienība
|1/100 = céntimo
|Mazākās vienības simbols
|¢
|Populārākā VES konvertācija
|VES uz USD
|Populārākā VES diagramma
|VES uz USD diagramma
Venecuēlas bolivārs profils
|Iesaukas
|bolo(s), luca(s)
|Monētas
|Bieži izmantots: Bs. S1, 50¢
|Banknotes
|Bieži izmantots: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
|Centrālā banka
|Venecuēlas centrālā banka
|Lietotāji
Venecuēla
Venecuēla
Kāpēc jūs interesē VES?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt VES e-pasta atjauninājumusIegūt VES kursus savā tālrunīIegūt VES valūtas datu API savam uzņēmumam