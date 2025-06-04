  1. Sākums
VES - Venecuēlas bolivārs

Venecuēlas bolivārs ir Venecuēla valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Venecuēlas bolivārs maiņas kurss ir VES uz USD kurss. Valūtas kods Bolīvāri ir VES, un valūtas simbols ir Bs.S. Zemāk atradīsiet Venecuēlas bolivārs kursus un valūtas konvertētāju.

Paziņojums: Bolivar Soberano ir daudzi oficiālie kursi.

Venecuēlas bolivārs statistika

NosaukumsVenecuēlas bolivārs
SimbolsBs. S
Mazākā vienība1/100 = céntimo
Mazākās vienības simbols¢
Populārākā VES konvertācijaVES uz USD
Populārākā VES diagrammaVES uz USD diagramma

Venecuēlas bolivārs profils

Iesaukasbolo(s), luca(s)
MonētasBieži izmantots: Bs. S1, 50¢
BanknotesBieži izmantots: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
Centrālā bankaVenecuēlas centrālā banka
Lietotāji
Venecuēla

