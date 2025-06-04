  1. Sākums
ILS - Izraēlas šekelis

Izraēlas šekelis ir Izraēla valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Izraēlas šekelis maiņas kurss ir ILS uz USD kurss. Valūtas kods Jaunie šekeli ir ILS, un valūtas simbols ir ₪. Zemāk atradīsiet Izraēlas šekelis kursus un valūtas konvertētāju.

Izraēlas šekelis statistika

NosaukumsIzraēlas šekelis
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Agorat
Mazākās vienības simbolsAgorat
Populārākā ILS konvertācijaILS uz USD
Populārākā ILS diagrammaILS uz USD diagramma

Izraēlas šekelis profils

MonētasBieži izmantots: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
BanknotesBieži izmantots: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
Centrālā bankaIzraēlas banka
Lietotāji
Izraēla, Palestīnas teritorijas

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17632
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.687
GBP / USD1.34842
USD / CHF0.790228
USD / CAD1.36717
EUR / JPY184.315
AUD / USD0.670745

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%