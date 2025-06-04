ILS - Izraēlas šekelis
Izraēlas šekelis ir Izraēla valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Izraēlas šekelis maiņas kurss ir ILS uz USD kurss. Valūtas kods Jaunie šekeli ir ILS, un valūtas simbols ir ₪. Zemāk atradīsiet Izraēlas šekelis kursus un valūtas konvertētāju.
Izraēlas šekelis statistika
|Nosaukums
|Izraēlas šekelis
|Simbols
|₪
|Mazākā vienība
|1/100 = Agorat
|Mazākās vienības simbols
|Agorat
|Populārākā ILS konvertācija
|ILS uz USD
|Populārākā ILS diagramma
|ILS uz USD diagramma
Izraēlas šekelis profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
|Centrālā banka
|Izraēlas banka
|Lietotāji
Izraēla, Palestīnas teritorijas
Kāpēc jūs interesē ILS?
