BGN - Bulgārijas leva

Bulgārijas leva ir Bulgārija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Bulgārijas leva maiņas kurss ir BGN uz USD kurss. Valūtas kods Leva ir BGN, un valūtas simbols ir лв. Zemāk atradīsiet Bulgārijas leva kursus un valūtas konvertētāju.

Paziņojums: Bulgāru leva (BGN) tika aizstāta ar eiro (EUR) 2026. gada 1. janvārī.

Izvēlieties valūtu

BGNBulgārijas leva (novecojis)

Bulgāru leva aizstāta ar eiro
No 2026. gada 1. janvāra Bulgārija oficiāli pieņēma eiro kā savu nacionālo valūtu, aizstājot Bulgāru levu (BGN). Šī pāreja iezīmē Bulgārijas iestāšanos eirozonā. Bulgāru leva vairs nav apgrozībā un ir aizstāta ar eiro pēc fiksētas konversijas likmes.

Bulgārijas leva statistika

NosaukumsBulgārijas leva
Simbolsлв
Mazākā vienība1/100 = Stotinki
Mazākās vienības simbolsстотинки
Populārākā BGN konvertācijaBGN uz USD
Populārākā BGN diagrammaBGN uz USD diagramma

Bulgārijas leva profils

IesaukasKint (masc), Kinta (fem)
MonētasBieži izmantots: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
BanknotesBieži izmantots: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Reti izmantots: лв1
Centrālā bankaBulgārijas Nacionālā banka
Lietotāji
Bulgārija

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17636
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.631
GBP / USD1.34867
USD / CHF0.789986
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.255
AUD / USD0.670710

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%