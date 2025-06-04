BGN - Bulgārijas leva
Bulgārijas leva ir Bulgārija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Bulgārijas leva maiņas kurss ir BGN uz USD kurss. Valūtas kods Leva ir BGN, un valūtas simbols ir лв. Zemāk atradīsiet Bulgārijas leva kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: Bulgāru leva (BGN) tika aizstāta ar eiro (EUR) 2026. gada 1. janvārī.
Bulgāru leva aizstāta ar eiro
No 2026. gada 1. janvāra Bulgārija oficiāli pieņēma eiro kā savu nacionālo valūtu, aizstājot Bulgāru levu (BGN). Šī pāreja iezīmē Bulgārijas iestāšanos eirozonā. Bulgāru leva vairs nav apgrozībā un ir aizstāta ar eiro pēc fiksētas konversijas likmes.
Bulgārijas leva statistika
|Nosaukums
|Bulgārijas leva
|Simbols
|лв
|Mazākā vienība
|1/100 = Stotinki
|Mazākās vienības simbols
|стотинки
|Populārākā BGN konvertācija
|BGN uz USD
|Populārākā BGN diagramma
|BGN uz USD diagramma
Bulgārijas leva profils
|Iesaukas
|Kint (masc), Kinta (fem)
|Monētas
|Bieži izmantots: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
|Banknotes
|Bieži izmantots: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Reti izmantots: лв1
|Centrālā banka
|Bulgārijas Nacionālā banka
|Lietotāji
Bulgārija
