CNY - Ķīnas juaņa
Ķīnas juaņa ir Ķīna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ķīnas juaņa maiņas kurss ir CNY uz USD kurss. Valūtas kods Juaņs Renminbi ir CNY, un valūtas simbols ir ¥. Zemāk atradīsiet Ķīnas juaņa kursus un valūtas konvertētāju.
Agra valūta Ķīnā
Ar vairāk nekā 3000 gadu vēsturi, Ķīnas valūta pastāvēja gan Senajā, gan Imperiālajā Ķīnā. 1914. gadā Sudraba dolārs tika noteikts kā oficiālā valūta Ķīnas Republikā, pievienojot vara, fen un niķeļa monētas 1930. gados. Šajā laikā sudrabs pieauga vērtībā, un Ķīna vairs nespēja saglabāt sudraba standartu. 1935. gadā tika izsniegta jauna valūta, kas pazīstama kā Fǎbì.
Zelta Juaņa un Ķīnas Juaņa Renminbi ieviešana
Zelta Juaņš aizstāja Fǎbì 1948. gadā ar kursu 1 Zelta Juaņš pret 3 miljoniem Juaņu Fǎbì. Tajā pašā gadā tika ieviests Juaņs Renminbi (bieži saukts par RMB) kā veids, kā palīdzēt stabilizēt komunistu kontrolētās teritorijas Ķīnas kontinentā. 1955. gadā notika pārvērtēšana, un tika ieviests jauns Juaņs Renminbi ar kursu 1 jauns Juaņs pret 10 000 vecajiem Juaņiem.
Renminbi ārvalstu valūtas tirgū
Komandekonomikas laikā Ķīnas Juaņs Renminbi tika noteikts ar nereālistiskām maiņas vērtībām, un tā rezultātā tika ieviesti stingri valūtas noteikumi. Kad Ķīnas ekonomika atvērās 1978. gadā, Juaņs Renminbi tika izmantots tikai iekšzemē, un ārzemnieki izmantoja maiņas sertifikātus; tas noveda pie spēcīga melnā tirgus. No 1997. līdz 2005. gadam Ķīnas valdība piesaistīja Ķīnas Juaņu Renminbi ASV dolāram aptuveni 8.3 CNY pret 1 USD. 2005. gadā tika ieviests elastīgs maiņas kursu mehānisms, un RMB tika pārvērtēts uz 8.1 Renminbi par ASV dolāru. Ķīnas valdība 2009. gadā uzsāka izmēģinājuma programmu, ļaujot dažām uzņēmumiem Guangdongā un Šanhajā veikt biznesa un tirdzniecības darījumus ar partneriem Honkongā, Makao un izvēlētajās valstīs. Programma kopš tā laika ir paplašinājusies uz visām Ķīnas teritorijām un visiem starptautiskajiem partneriem. Ķīna ir arī noslēgusi vienošanās ar Austrāliju, Japānu, Taizemi, Krieviju un Vjetnamu, lai ļautu tiešai valūtas tirdzniecībai, nevis konvertējot uz ASV dolāru. Kā pārvaldīts peldošs kurss, Renminbi vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz ārvalstu valūtu grozu.
Ķīnas juaņa statistika
|Nosaukums
|Ķīnas juaņa
|Simbols
|¥
|Mazākā vienība
|1/10 = Jiao
|Mazākās vienības simbols
|角
|Populārākā CNY konvertācija
|CNY uz USD
|Populārākā CNY diagramma
|CNY uz USD diagramma
Ķīnas juaņa profils
|Iesaukas
|kuài, Mao
|Monētas
|Bieži izmantots: ¥1, 5角, 1角
|Banknotes
|Bieži izmantots: ¥5, ¥10, ¥20, ¥50, ¥100, ¥1
Reti izmantots: ¥2, 2角, 5角, 1角
|Centrālā banka
|Ķīnas Tautas banka
|Lietotāji
Ķīna
Ķīna
