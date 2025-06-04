  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. MUR

mur
MUR - Maurīcijas rūpija

Maurīcijas rūpija ir Maurīcija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Maurīcijas rūpija maiņas kurss ir MUR uz USD kurss. Valūtas kods Rupijas ir MUR, un valūtas simbols ir ₨. Zemāk atradīsiet Maurīcijas rūpija kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

mur
MURMaurīcijas rūpija

Maurīcijas rūpija statistika

NosaukumsMaurīcijas rūpija
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā MUR konvertācijaMUR uz USD
Populārākā MUR diagrammaMUR uz USD diagramma

Maurīcijas rūpija profils

BanknotesBieži izmantots: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
Centrālā bankaMaurīcijas banka
Lietotāji
Maurīcija

Kāpēc jūs interesē MUR?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt MUR e-pasta atjauninājumusIegūt MUR kursus savā tālrunīIegūt MUR valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17729
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789822
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.334
AUD / USD0.670984

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%