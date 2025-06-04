MUR - Maurīcijas rūpija
Maurīcijas rūpija ir Maurīcija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Maurīcijas rūpija maiņas kurss ir MUR uz USD kurss. Valūtas kods Rupijas ir MUR, un valūtas simbols ir ₨. Zemāk atradīsiet Maurīcijas rūpija kursus un valūtas konvertētāju.
Maurīcijas rūpija statistika
|Nosaukums
|Maurīcijas rūpija
|Simbols
|₨
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā MUR konvertācija
|MUR uz USD
|Populārākā MUR diagramma
|MUR uz USD diagramma
Maurīcijas rūpija profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
|Centrālā banka
|Maurīcijas banka
|Lietotāji
Maurīcija
Maurīcija
Kāpēc jūs interesē MUR?
