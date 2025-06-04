SLL - Sjerraleones leone
Sjerraleones leone ir Sierra Leone valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Sjerraleones leone maiņas kurss ir SLL uz USD kurss. Valūtas kods Leoni ir SLL, un valūtas simbols ir Le. Zemāk atradīsiet Sjerraleones leone kursus un valūtas konvertētāju.
SLL un SLE ir likumīgs maksāšanas līdzeklis līdz 2023. gada martam, saskaņā ar ISO 4217 GROZĪJUMU NUMURS 173, kas tika izlaists 2022. gada 23. septembrī.
Sjerraleones leone statistika
|Nosaukums
|Sjerraleones leone
|Simbols
|Le
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|c
|Populārākā SLL konvertācija
|SLL uz USD
|Populārākā SLL diagramma
|SLL uz USD diagramma
Sjerraleones leone profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Le10, Le50, Le100, Le500
|Banknotes
|Bieži izmantots: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
|Centrālā banka
|Sierra Leone banka
|Lietotāji
Sierra Leone
Sierra Leone
