  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. SLL

sll
SLL - Sjerraleones leone

Sjerraleones leone ir Sierra Leone valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Sjerraleones leone maiņas kurss ir SLL uz USD kurss. Valūtas kods Leoni ir SLL, un valūtas simbols ir Le. Zemāk atradīsiet Sjerraleones leone kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

sll
SLLSjerraleones leone
SLL un SLE ir likumīgs maksāšanas līdzeklis līdz 2023. gada martam, saskaņā ar ISO 4217 GROZĪJUMU NUMURS 173, kas tika izlaists 2022. gada 23. septembrī.

Sjerraleones leone statistika

NosaukumsSjerraleones leone
SimbolsLe
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsc
Populārākā SLL konvertācijaSLL uz USD
Populārākā SLL diagrammaSLL uz USD diagramma

Sjerraleones leone profils

MonētasBieži izmantots: Le10, Le50, Le100, Le500
BanknotesBieži izmantots: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
Centrālā bankaSierra Leone banka
Lietotāji
Sierra Leone

Kāpēc jūs interesē SLL?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt SLL e-pasta atjauninājumusIegūt SLL kursus savā tālrunīIegūt SLL valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17732
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.548
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789773
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.671081

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%