INR - Indijas rūpija

Indijas rūpija ir Indija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Indijas rūpija maiņas kurss ir INR uz USD kurss. Valūtas kods Rupijas ir INR, un valūtas simbols ir ₹. Zemāk atradīsiet Indijas rūpija kursus un valūtas konvertētāju.

INRIndijas rūpija

Centrālā banka Indijā saucas Indijas Rezervju banka. INR ir regulēta peldošā valūta, ļaujot tirgum noteikt valūtas kursu. Tādējādi iejaukšanās tiek izmantota tikai, lai uzturētu zemu svārstīgumu valūtas kursos.

Indijas agrīnā monētu izdošana
Indija bija viena no pirmajām monētu izdevējām, apmēram 6. gadsimtā pirms mūsu ēras, ar pirmajām dokumentētajām monētām, kas tika sauktas par 'punch-marked' monētām, jo tās tika ražotas noteiktā veidā. Indijas monētu dizaini bieži mainījās nākamo gadsimtu laikā, kad dažādi impērijas cēlās un krita. 12. gadsimtā tika ieviesta jauna valūta, ko sauca par Tanka. Mugalu periodā tika izveidota vienota monetārā sistēma, un tika ieviesta sudraba Rupayya vai Rupee. Pirmskoloniālās Indijas valstis izdeva savas monētas ar līdzīgu dizainu kā sudraba Rupee, ar variācijām atkarībā no to izcelsmes reģiona.

Valūta Britu Indijā
1825. gadā Britu Indija pieņēma sudraba standarta sistēmu, kas balstījās uz Rupee, un tā tika izmantota līdz 20. gadsimta beigām. Lai gan Indija bija Lielbritānijas koloniā, tā nekad nepieņēma Pound Sterling. 1866. gadā finanšu iestādes sabruka, un kontrole pār papīra naudu tika nodota Lielbritānijas valdībai, bet prezidenta bankas tika likvidētas gadu vēlāk. Tajā pašā gadā tika izsniegta Viktorijas portreta sērija, lai godinātu karalieni Viktoriju, un tā palika lietošanā apmēram 50 gadus.

Mūsdienu Indijas Rupija
Pēc neatkarības iegūšanas 1947. gadā un kļūšanas par republiku 1950. gadā, Indijas mūsdienu Rupija (INR) tika atgriezta pie paraksta monētas dizaina. Indijas Rupija tika pieņemta kā vienīgā valūta valstī, un citu iekšējo monētu lietošana tika izņemta no apgrozības. Indija pieņēma decimālizācijas sistēmu 1957. gadā.

2016. gadā Rs 500 un Rs 1,000 pārstāja būt likumīgs maksāšanas līdzeklis Indijā. Denomināciju izņemšana ir mēģinājums apturēt korupciju un nelikumīgas naudas turēšanu. Tajā pašā gadā novembrī Indijas Rezervju banka sāka izsniegt ₹ 2000 denominācijas banknotes Mahatma Gandhija (Jaunajā) sērijā.

Indijas rūpija statistika

NosaukumsIndijas rūpija
Simbols
Mazākā vienība1/100 = paisa
Mazākās vienības simbolsp
Populārākā INR konvertācijaINR uz USD
Populārākā INR diagrammaINR uz USD diagramma

Indijas rūpija profils

IesaukasTaaka, Rupayya, Rūbāi, Athanni (for 50 Paise coins)
MonētasBieži izmantots: ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, p50
BanknotesBieži izmantots: ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500, ₹2000, ₹200
Reti izmantots: ₹1, ₹2
Centrālā bankaIndijas Rezervju banka
Lietotāji
Indija, Bhutāna, Nepāla

