AWG - Arubas vai Nīderlandes guldenis
Arubas vai Nīderlandes guldenis ir Aruba valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Arubas vai Nīderlandes guldenis maiņas kurss ir AWG uz USD kurss. Valūtas kods Gildes (tiek sauktas arī par florīniem) ir AWG, un valūtas simbols ir ƒ. Zemāk atradīsiet Arubas vai Nīderlandes guldenis kursus un valūtas konvertētāju.
Arubas vai Nīderlandes guldenis statistika
|Nosaukums
|Arubas vai Nīderlandes guldenis
|Simbols
|ƒ
|Mazākā vienība
|Mazākās vienības simbols
|Populārākā AWG konvertācija
|AWG uz USD
|Populārākā AWG diagramma
|AWG uz USD diagramma
Arubas vai Nīderlandes guldenis profils
|Lietotāji
Aruba
Aruba
Kāpēc jūs interesē AWG?
