AWG - Arubas vai Nīderlandes guldenis

Arubas vai Nīderlandes guldenis ir Aruba valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Arubas vai Nīderlandes guldenis maiņas kurss ir AWG uz USD kurss. Valūtas kods Gildes (tiek sauktas arī par florīniem) ir AWG, un valūtas simbols ir ƒ. Zemāk atradīsiet Arubas vai Nīderlandes guldenis kursus un valūtas konvertētāju.

Arubas vai Nīderlandes guldenis statistika

NosaukumsArubas vai Nīderlandes guldenis
Simbolsƒ
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā AWG konvertācijaAWG uz USD
Populārākā AWG diagrammaAWG uz USD diagramma

Arubas vai Nīderlandes guldenis profils

Lietotāji
Aruba

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17636
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.631
GBP / USD1.34867
USD / CHF0.789986
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.255
AUD / USD0.670710

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%