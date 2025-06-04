  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. LUNA

luna
LUNA - Terra

Valūtas kods Terra ir LUNA. Zemāk atradīsiet Terra kursus un valūtas konvertētāju. Varat arī abonēt mūsu valūtu biļetenus ar ikdienas kursiem un analīzi, lasīt Xe valūtu emuāru vai ņemt LUNA kursus līdzi, izmantojot mūsu Xe valūtu lietotnes un tīmekļa vietni.

Izvēlieties valūtu

luna
LUNATerra

Terra Informācija
Terra ir atvērtā koda blokķēdes platforma algoritmiskajiem stabilajiem monētām, kas ir piesaistītas tradicionālajām fiat valūtām. Luna, blokķēdes tīkla Terra vietējā monēta, ir sasniegusi jaunu visu laiku augstāko līmeni $90, paplašinot pieaugumu četros pēc kārtas mēnešos un izaicinot vājumu plašākajā altkoīnu tirgū.

Riski, lietojot Terra
Kriptovalūtas ir saistītas ar augstu risku, jo tās ir svārstīgas, nav laika pārbaudītas un pašlaik nav regulētas vai likumdošanas ietvaros. Ir bijuši gadījumi, kad tiešsaistes kriptovalūtu maki ir tikuši apdraudēti ar hakeru palīdzību, kas noveda pie plaša mēroga zādzībām.

Terra Vēsture
Chainlink tika izveidots 2017. gadā, un to izveidoja Sergejs Nazarovs un Stīvs Eliss, kuri kopīgi rakstīja baltu grāmatu, ieviešot Chainlink protokolu un tīklu kopā ar Kornela universitātes profesoru Ari Juels tajā pašā gadā. Chainlink darbojas kā "tilts" starp blokķēdi un ārpusķēdes vidēm. Tīkls, kas apkalpo viedos līgumus, tika oficiāli palaists 2019. gadā.

Saistītās saites
Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt zemāk norādītās saites.

Terra statistika

NosaukumsTerra
Mazākā vienība1/100 = N/A
Mazākās vienības simbolsN/A

Kāpēc jūs interesē LUNA?

Es vēlos...

Iegūt LUNA valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.583
GBP / USD1.34962
USD / CHF0.789862
USD / CAD1.36710
EUR / JPY184.337
AUD / USD0.670967

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%