LUNA - Terra
Valūtas kods Terra ir LUNA. Zemāk atradīsiet Terra kursus un valūtas konvertētāju. Varat arī abonēt mūsu valūtu biļetenus ar ikdienas kursiem un analīzi, lasīt Xe valūtu emuāru vai ņemt LUNA kursus līdzi, izmantojot mūsu Xe valūtu lietotnes un tīmekļa vietni.
Terra Informācija
Terra ir atvērtā koda blokķēdes platforma algoritmiskajiem stabilajiem monētām, kas ir piesaistītas tradicionālajām fiat valūtām. Luna, blokķēdes tīkla Terra vietējā monēta, ir sasniegusi jaunu visu laiku augstāko līmeni $90, paplašinot pieaugumu četros pēc kārtas mēnešos un izaicinot vājumu plašākajā altkoīnu tirgū.
Riski, lietojot Terra
Kriptovalūtas ir saistītas ar augstu risku, jo tās ir svārstīgas, nav laika pārbaudītas un pašlaik nav regulētas vai likumdošanas ietvaros. Ir bijuši gadījumi, kad tiešsaistes kriptovalūtu maki ir tikuši apdraudēti ar hakeru palīdzību, kas noveda pie plaša mēroga zādzībām.
Terra Vēsture
Terra statistika
|Nosaukums
|Terra
|Mazākā vienība
|1/100 = N/A
|Mazākās vienības simbols
|N/A
Kāpēc jūs interesē LUNA?
