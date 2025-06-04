SAR - Saūda Arābijas riāls
Saūda Arābijas riāls ir Saūda Arābija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Saūda Arābijas riāls maiņas kurss ir SAR uz USD kurss. Valūtas kods Riyāli ir SAR, un valūtas simbols ir ﷼. Zemāk atradīsiet Saūda Arābijas riāls kursus un valūtas konvertētāju.
Pirms 20. gadsimta ārvalstu valūtas, piemēram, Marijas Terēzes taleri un Lielbritānijas zelta suverēni, cirkulēja un apmierināja monetārās vajadzības Arābijā, ar 1 zelta suverēna maiņas kursu, kas bija vienāds ar 5 Terēzes taleriem. 20. gadsimta sākumā Hejaz riyāls tika izsniegts kā oficiālā valūta.
Kad Saūda Arābija tika izveidota 1932. gadā, tika ieviests Saūda riyāls. Maiņas kurss vēsturē piedzīvoja vairākas korekcijas, sākotnēji 1 riyāls bija vienāds ar 22 qurush monētām. 1960. gadā valūta mainījās, un 20 qurush monētas kļuva vienādas ar 1 riyālu. 1952. gadā tika izveidota Saūda Arābijas Monetārā aģentūra (SAMA), ieviešot dažādas reformas, lai izveidotu vienotu valūtas sistēmu. 1963. gadā valūta tika decimalizēta, un tika ieviesta jauna apakšvienība, ko sauc par halalu, kas dalīja riyālu 100 vienādās daļās.
Saūda Arābijas riāls statistika
|Nosaukums
|Saūda Arābijas riāls
|Simbols
|﷼
|Mazākā vienība
|1/100 = Halala
|Mazākās vienības simbols
|Halala
|Populārākā SAR konvertācija
|SAR uz USD
|Populārākā SAR diagramma
|SAR uz USD diagramma
Saūda Arābijas riāls profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
|Banknotes
|Bieži izmantots: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Centrālā banka
|Saūda Arābijas Monetārā aģentūra
|Lietotāji
Saūda Arābija
Saūda Arābija
