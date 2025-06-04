  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. SAR

sar
SAR - Saūda Arābijas riāls

Saūda Arābijas riāls ir Saūda Arābija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Saūda Arābijas riāls maiņas kurss ir SAR uz USD kurss. Valūtas kods Riyāli ir SAR, un valūtas simbols ir ﷼. Zemāk atradīsiet Saūda Arābijas riāls kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

sar
SARSaūda Arābijas riāls

Pirms 20. gadsimta ārvalstu valūtas, piemēram, Marijas Terēzes taleri un Lielbritānijas zelta suverēni, cirkulēja un apmierināja monetārās vajadzības Arābijā, ar 1 zelta suverēna maiņas kursu, kas bija vienāds ar 5 Terēzes taleriem. 20. gadsimta sākumā Hejaz riyāls tika izsniegts kā oficiālā valūta.

Kad Saūda Arābija tika izveidota 1932. gadā, tika ieviests Saūda riyāls. Maiņas kurss vēsturē piedzīvoja vairākas korekcijas, sākotnēji 1 riyāls bija vienāds ar 22 qurush monētām. 1960. gadā valūta mainījās, un 20 qurush monētas kļuva vienādas ar 1 riyālu. 1952. gadā tika izveidota Saūda Arābijas Monetārā aģentūra (SAMA), ieviešot dažādas reformas, lai izveidotu vienotu valūtas sistēmu. 1963. gadā valūta tika decimalizēta, un tika ieviesta jauna apakšvienība, ko sauc par halalu, kas dalīja riyālu 100 vienādās daļās.

Saūda Arābijas riāls statistika

NosaukumsSaūda Arābijas riāls
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Halala
Mazākās vienības simbolsHalala
Populārākā SAR konvertācijaSAR uz USD
Populārākā SAR diagrammaSAR uz USD diagramma

Saūda Arābijas riāls profils

MonētasBieži izmantots: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
BanknotesBieži izmantots: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Centrālā bankaSaūda Arābijas Monetārā aģentūra
Lietotāji
Saūda Arābija

Kāpēc jūs interesē SAR?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt SAR e-pasta atjauninājumusIegūt SAR kursus savā tālrunīIegūt SAR valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17717
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34940
USD / CHF0.789847
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.307
AUD / USD0.671016

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%