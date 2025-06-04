LKR - Šrilankas rūpija
Šrilankas rūpija ir Šrilanka valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Šrilankas rūpija maiņas kurss ir LKR uz USD kurss. Valūtas kods Rupijas ir LKR, un valūtas simbols ir ₨. Zemāk atradīsiet Šrilankas rūpija kursus un valūtas konvertētāju.
Šrilankas rūpija statistika
|Nosaukums
|Šrilankas rūpija
|Simbols
|₨
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā LKR konvertācija
|LKR uz USD
|Populārākā LKR diagramma
|LKR uz USD diagramma
Šrilankas rūpija profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
|Centrālā banka
|Šrilankas centrālā banka
|Lietotāji
Šrilanka
Šrilanka
Kāpēc jūs interesē LKR?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt LKR e-pasta atjauninājumusIegūt LKR kursus savā tālrunīIegūt LKR valūtas datu API savam uzņēmumam