LKR - Šrilankas rūpija

Šrilankas rūpija ir Šrilanka valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Šrilankas rūpija maiņas kurss ir LKR uz USD kurss. Valūtas kods Rupijas ir LKR, un valūtas simbols ir ₨. Zemāk atradīsiet Šrilankas rūpija kursus un valūtas konvertētāju.

Šrilankas rūpija statistika

NosaukumsŠrilankas rūpija
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā LKR konvertācijaLKR uz USD
Populārākā LKR diagrammaLKR uz USD diagramma

Šrilankas rūpija profils

BanknotesBieži izmantots: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
Centrālā bankaŠrilankas centrālā banka
Lietotāji
Šrilanka

