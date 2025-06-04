  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. BOB

bob
BOB - Bolīvijas boliviano

Bolīvijas boliviano ir Bolīvija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Bolīvijas boliviano maiņas kurss ir BOB uz USD kurss. Valūtas kods bolivianos ir BOB, un valūtas simbols ir $b. Zemāk atradīsiet Bolīvijas boliviano kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

bob
BOBBolīvijas boliviano

Bolīvijas boliviano statistika

NosaukumsBolīvijas boliviano
Simbols$b
Mazākā vienība1/100 = Centavo
Mazākās vienības simbolsCentavo
Populārākā BOB konvertācijaBOB uz USD
Populārākā BOB diagrammaBOB uz USD diagramma

Bolīvijas boliviano profils

MonētasBieži izmantots: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
BanknotesBieži izmantots: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
Centrālā bankaBolīvijas Centrālā banka
Lietotāji
Bolīvija

Kāpēc jūs interesē BOB?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt BOB e-pasta atjauninājumusIegūt BOB kursus savā tālrunīIegūt BOB valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17644
GBP / EUR1.14651
USD / JPY156.620
GBP / USD1.34880
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.254
AUD / USD0.670757

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%