BOB - Bolīvijas boliviano
Bolīvijas boliviano ir Bolīvija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Bolīvijas boliviano maiņas kurss ir BOB uz USD kurss. Valūtas kods bolivianos ir BOB, un valūtas simbols ir $b. Zemāk atradīsiet Bolīvijas boliviano kursus un valūtas konvertētāju.
Bolīvijas boliviano statistika
|Nosaukums
|Bolīvijas boliviano
|Simbols
|$b
|Mazākā vienība
|1/100 = Centavo
|Mazākās vienības simbols
|Centavo
|Populārākā BOB konvertācija
|BOB uz USD
|Populārākā BOB diagramma
|BOB uz USD diagramma
Bolīvijas boliviano profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
|Banknotes
|Bieži izmantots: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Centrālā banka
|Bolīvijas Centrālā banka
|Lietotāji
Bolīvija
