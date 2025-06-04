BWP - Botsvānas pula
Botsvānas pula ir Botsvāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Botsvānas pula maiņas kurss ir BWP uz USD kurss. Valūtas kods Pule ir BWP, un valūtas simbols ir P. Zemāk atradīsiet Botsvānas pula kursus un valūtas konvertētāju.
Botsvānas pula statistika
|Nosaukums
|Botsvānas pula
|Simbols
|P
|Mazākā vienība
|1/100 = thebe
|Mazākās vienības simbols
|t
|Populārākā BWP konvertācija
|BWP uz USD
|Populārākā BWP diagramma
|BWP uz USD diagramma
Botsvānas pula profils
|Monētas
|Bieži izmantots: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
|Banknotes
|Bieži izmantots: P10, P20, P50, P100, P200
|Centrālā banka
|Botsvānas banka
|Lietotāji
Botsvāna
Botsvāna
Kāpēc jūs interesē BWP?
