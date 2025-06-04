  1. Sākums
BWP - Botsvānas pula

Botsvānas pula ir Botsvāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Botsvānas pula maiņas kurss ir BWP uz USD kurss. Valūtas kods Pule ir BWP, un valūtas simbols ir P. Zemāk atradīsiet Botsvānas pula kursus un valūtas konvertētāju.

BWPBotsvānas pula

Botsvānas pula statistika

NosaukumsBotsvānas pula
SimbolsP
Mazākā vienība1/100 = thebe
Mazākās vienības simbolst
Populārākā BWP konvertācijaBWP uz USD
Populārākā BWP diagrammaBWP uz USD diagramma

Botsvānas pula profils

MonētasBieži izmantots: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
BanknotesBieži izmantots: P10, P20, P50, P100, P200
Centrālā bankaBotsvānas banka
Lietotāji
Botsvāna

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17644
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.622
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.256
AUD / USD0.670781

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%