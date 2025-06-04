  1. Sākums
MRU - Mauritānijas ugija

Mauritānijas ugija ir Mauritānija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Mauritānijas ugija maiņas kurss ir MRU uz USD kurss. Valūtas kods Ouguiyas ir MRU, un valūtas simbols ir UM. Zemāk atradīsiet Mauritānijas ugija kursus un valūtas konvertētāju.

Mauritānijas ugija statistika

NosaukumsMauritānijas ugija
SimbolsUM
Mazākā vienība1/5 = Khoums
Mazākās vienības simbolsKhoums
Populārākā MRU konvertācijaMRU uz USD
Populārākā MRU diagrammaMRU uz USD diagramma

Mauritānijas ugija profils

MonētasBieži izmantots: UM1, UM5, UM10, UM20
Reti izmantots: Khoums1
BanknotesBieži izmantots: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
Centrālā bankaMauritānijas Centrālā banka
Lietotāji
Mauritānija

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17729
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789822
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.334
AUD / USD0.670984

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%