MRU - Mauritānijas ugija
Mauritānijas ugija ir Mauritānija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Mauritānijas ugija maiņas kurss ir MRU uz USD kurss. Valūtas kods Ouguiyas ir MRU, un valūtas simbols ir UM. Zemāk atradīsiet Mauritānijas ugija kursus un valūtas konvertētāju.
Mauritānijas ugija statistika
|Nosaukums
|Mauritānijas ugija
|Simbols
|UM
|Mazākā vienība
|1/5 = Khoums
|Mazākās vienības simbols
|Khoums
|Populārākā MRU konvertācija
|MRU uz USD
|Populārākā MRU diagramma
|MRU uz USD diagramma
Mauritānijas ugija profils
|Monētas
|Bieži izmantots: UM1, UM5, UM10, UM20
Reti izmantots: Khoums1
|Banknotes
|Bieži izmantots: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
|Centrālā banka
|Mauritānijas Centrālā banka
|Lietotāji
Mauritānija
