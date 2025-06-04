HRK - Horvātijas kuna
Horvātijas kuna ir Horvātija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Horvātijas kuna maiņas kurss ir HRK uz USD kurss. Valūtas kods Kunas ir HRK, un valūtas simbols ir kn. Zemāk atradīsiet Horvātijas kuna kursus un valūtas konvertētāju.
Horvātijas kuna (HRK) tika aizstāta ar eiro (EUR) 2013. gada 1. janvārī. Kuna vairs netiek pieņemta kā likumīgs maksāšanas līdzeklis kopš 2023. gada 14. janvāra.
Horvātijas kuna statistika
|Nosaukums
|Horvātijas kuna
|Simbols
|kn
|Mazākā vienība
|1/100 = lipa
|Mazākās vienības simbols
|lp
|Populārākā HRK konvertācija
|HRK uz USD
|Populārākā HRK diagramma
|HRK uz USD diagramma
Horvātijas kuna profils
|Monētas
|Bieži izmantots: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Reti izmantots: lp1, lp2, kn25
|Banknotes
|Bieži izmantots: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
|Centrālā banka
|Horvātijas Nacionālā banka
|Lietotāji
Horvātija
