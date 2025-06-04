  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. HRK

hrk
HRK - Horvātijas kuna

Horvātijas kuna ir Horvātija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Horvātijas kuna maiņas kurss ir HRK uz USD kurss. Valūtas kods Kunas ir HRK, un valūtas simbols ir kn. Zemāk atradīsiet Horvātijas kuna kursus un valūtas konvertētāju.

Horvātijas kuna (HRK) tika aizstāta ar eiro (EUR) 2013. gada 1. janvārī. Kuna vairs netiek pieņemta kā likumīgs maksāšanas līdzeklis kopš 2023. gada 14. janvāra.

Izvēlieties valūtu

hrk
HRKHorvātijas kuna (novecojis)

Horvātijas kuna statistika

NosaukumsHorvātijas kuna
Simbolskn
Mazākā vienība1/100 = lipa
Mazākās vienības simbolslp
Populārākā HRK konvertācijaHRK uz USD
Populārākā HRK diagrammaHRK uz USD diagramma

Horvātijas kuna profils

MonētasBieži izmantots: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Reti izmantots: lp1, lp2, kn25
BanknotesBieži izmantots: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
Centrālā bankaHorvātijas Nacionālā banka
Lietotāji
Horvātija

Kāpēc jūs interesē HRK?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt HRK e-pasta atjauninājumusIegūt HRK kursus savā tālrunīIegūt HRK valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17632
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.687
GBP / USD1.34842
USD / CHF0.790228
USD / CAD1.36717
EUR / JPY184.315
AUD / USD0.670745

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%