KGS - Kirgizstānas soms

Kirgizstānas soms ir Kirgizstāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kirgizstānas soms maiņas kurss ir KGS uz USD kurss. Valūtas kods Somi ir KGS, un valūtas simbols ir лв. Zemāk atradīsiet Kirgizstānas soms kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

Kirgizstānas soms statistika

NosaukumsKirgizstānas soms
Simbolsлв
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā KGS konvertācijaKGS uz USD
Populārākā KGS diagrammaKGS uz USD diagramma

Kirgizstānas soms profils

Lietotāji
Kirgizstāna

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17648
GBP / EUR1.14635
USD / JPY156.656
GBP / USD1.34866
USD / CHF0.790102
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.303
AUD / USD0.670803

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%