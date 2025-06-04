KGS - Kirgizstānas soms
Kirgizstānas soms ir Kirgizstāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kirgizstānas soms maiņas kurss ir KGS uz USD kurss. Valūtas kods Somi ir KGS, un valūtas simbols ir лв. Zemāk atradīsiet Kirgizstānas soms kursus un valūtas konvertētāju.
Kirgizstānas soms statistika
|Nosaukums
|Kirgizstānas soms
|Simbols
|лв
|Mazākā vienība
|Mazākās vienības simbols
|Populārākā KGS konvertācija
|KGS uz USD
|Populārākā KGS diagramma
|KGS uz USD diagramma
Kirgizstānas soms profils
|Lietotāji
Kirgizstāna
Kāpēc jūs interesē KGS?
