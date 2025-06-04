ZWL - Zimbabves dolārs
Zimbabves dolārs ir Zimbabve valūta. Valūtas kods Dollari ir ZWL, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Zimbabves dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: Šis Zimbabves dolārs (ZWL) ir apturēts uz nenoteiktu laiku.
Zimbabves dolārs statistika
|Nosaukums
|Zimbabves dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
Zimbabves dolārs profils
|Centrālā banka
|Zimbabves Rezervju banka
