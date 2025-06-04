  1. Sākums
zwl
ZWL - Zimbabves dolārs

Zimbabves dolārs ir Zimbabve valūta. Valūtas kods Dollari ir ZWL, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Zimbabves dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Paziņojums: Šis Zimbabves dolārs (ZWL) ir apturēts uz nenoteiktu laiku.

Zimbabves dolārs statistika

NosaukumsZimbabves dolārs
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent

Zimbabves dolārs profils

Centrālā bankaZimbabves Rezervju banka

