CZK - Čehijas krona
Čehijas krona ir Čehija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Čehijas krona maiņas kurss ir CZK uz USD kurss. Valūtas kods Kronas ir CZK, un valūtas simbols ir Kč. Zemāk atradīsiet Čehijas krona kursus un valūtas konvertētāju.
Čehijas krona statistika
|Nosaukums
|Čehijas krona
|Simbols
|Kč
|Mazākā vienība
|1/100 = Halērs
|Mazākās vienības simbols
|h
|Populārākā CZK konvertācija
|CZK uz USD
|Populārākā CZK diagramma
|CZK uz USD diagramma
Čehijas krona profils
|Monētas
|Bieži izmantots: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
|Banknotes
|Bieži izmantots: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
|Centrālā banka
|Čehijas Nacionālā banka
|Lietotāji
Čehija
Kāpēc jūs interesē CZK?
