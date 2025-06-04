  1. Sākums
CZK
CZK - Čehijas krona

Čehijas krona ir Čehija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Čehijas krona maiņas kurss ir CZK uz USD kurss. Valūtas kods Kronas ir CZK, un valūtas simbols ir Kč. Zemāk atradīsiet Čehijas krona kursus un valūtas konvertētāju.

czk
CZKČehijas krona

Čehijas krona statistika

NosaukumsČehijas krona
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Halērs
Mazākās vienības simbolsh
Populārākā CZK konvertācijaCZK uz USD
Populārākā CZK diagrammaCZK uz USD diagramma

Čehijas krona profils

MonētasBieži izmantots: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
BanknotesBieži izmantots: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
Centrālā bankaČehijas Nacionālā banka
Lietotāji
Čehija

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17658
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.638
GBP / USD1.34879
USD / CHF0.790064
USD / CAD1.36654
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670814

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%