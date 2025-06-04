BCH - Bitcoin Cash
Valūtas kods Bitcoin Cash ir BCH, un valūtas simbols ir Ƀ. Zemāk atradīsiet Bitcoin Cash kursus un valūtas konvertētāju. Varat arī abonēt mūsu valūtu biļetenus ar ikdienas kursiem un analīzi, lasīt Xe valūtu emuāru vai ņemt BCH kursus līdzi, izmantojot mūsu Xe valūtu lietotnes un tīmekļa vietni.
Bitcoin Cash informācija
Bitcoin Cash ir atļauju neprasoša, atvērta tīkls. Tas ļauj jums iesaistīties ar citiem cilvēkiem bez iejaukšanās. Tas ir decentralizēts, brīvprātīgs un neagresīvs. Pieaugot lietošanai, vecās varas struktūras izzudīs, kamēr jaunas idejas ziedēs. Tas var palīdzēt ieviest lielāko miermīlīgo revolūciju, kādu pasaule jebkad ir pazinusi.
Riski, lietojot Bitcoin Cash
Kriptovalūtas ir saistītas ar augstu risku, jo tās ir svārstīgas, nav laika pārbaudītas un pašlaik nav regulētas vai likumdošanas ietvaros. Ir bijuši gadījumi, kad tiešsaistes kriptovalūtu maki ir tikuši apdraudēti no hakeriem, kas noveda pie plaša mēroga zādzībām.
Bitcoin Cash vēsture
2017. gadā bija divas Bitcoin atbalstītāju frakcijas: tās, kas atbalstīja lielus blokos, un tās, kas priekšroku deva maziem blokiem. Bitcoin Cash frakcija atbalsta tās valūtas izmantošanu kā apmaiņas līdzekli tirdzniecībā, kamēr Bitcoin atbalstošā frakcija uzskata, ka Bitcoin galvenā izmantošana ir kā vērtības uzkrājums. Bitcoin Cash dažreiz tiek saukts arī par Bcash.
Bitcoin Cash statistika
|Nosaukums
|Bitcoin Cash
|Mazākā vienība
|1/100 = N/A
|Mazākās vienības simbols
|N/A
