NPR - Nepālas rūpija

Nepālas rūpija ir Nepāla valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Nepālas rūpija maiņas kurss ir NPR uz USD kurss. Valūtas kods Rupijas ir NPR, un valūtas simbols ir ₨. Zemāk atradīsiet Nepālas rūpija kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

Nepālas rūpija statistika

NosaukumsNepālas rūpija
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Paisa
Mazākās vienības simbolsPaisa
Populārākā NPR konvertācijaNPR uz USD
Populārākā NPR diagrammaNPR uz USD diagramma

Nepālas rūpija profils

MonētasBieži izmantots: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
BanknotesBieži izmantots: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Reti izmantots: ₨1, ₨2
Centrālā bankaNepālas Rastra banka
Lietotāji
Nepāla, Indija (neoficiāli netālu no Indijas-Nepālas robežas)

