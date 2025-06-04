NPR - Nepālas rūpija
Nepālas rūpija ir Nepāla valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Nepālas rūpija maiņas kurss ir NPR uz USD kurss. Valūtas kods Rupijas ir NPR, un valūtas simbols ir ₨. Zemāk atradīsiet Nepālas rūpija kursus un valūtas konvertētāju.
Nepālas rūpija statistika
|Nosaukums
|Nepālas rūpija
|Simbols
|₨
|Mazākā vienība
|1/100 = Paisa
|Mazākās vienības simbols
|Paisa
|Populārākā NPR konvertācija
|NPR uz USD
|Populārākā NPR diagramma
|NPR uz USD diagramma
Nepālas rūpija profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Reti izmantots: ₨1, ₨2
|Centrālā banka
|Nepālas Rastra banka
|Lietotāji
Nepāla, Indija (neoficiāli netālu no Indijas-Nepālas robežas)
Nepāla, Indija (neoficiāli netālu no Indijas-Nepālas robežas)
Kāpēc jūs interesē NPR?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt NPR e-pasta atjauninājumusIegūt NPR kursus savā tālrunīIegūt NPR valūtas datu API savam uzņēmumam