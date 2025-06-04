PEN - Peru sols
Peru sols ir Peru valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Peru sols maiņas kurss ir PEN uz USD kurss. Valūtas kods Nuevos Soles ir PEN, un valūtas simbols ir S/.. Zemāk atradīsiet Peru sols kursus un valūtas konvertētāju.
Peru sols statistika
|Nosaukums
|Peru sols
|Simbols
|S/.
|Mazākā vienība
|1/100 = Céntimo
|Mazākās vienības simbols
|Céntimo
|Populārākā PEN konvertācija
|PEN uz USD
|Populārākā PEN diagramma
|PEN uz USD diagramma
Peru sols profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
|Banknotes
|Bieži izmantots: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
|Centrālā banka
|Peru Centrālā rezervju banka
|Lietotāji
Peru
Peru
Kāpēc jūs interesē PEN?
