PEN - Peru sols

Peru sols ir Peru valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Peru sols maiņas kurss ir PEN uz USD kurss. Valūtas kods Nuevos Soles ir PEN, un valūtas simbols ir S/.. Zemāk atradīsiet Peru sols kursus un valūtas konvertētāju.

PENPeru sols

Peru sols statistika

NosaukumsPeru sols
SimbolsS/.
Mazākā vienība1/100 = Céntimo
Mazākās vienības simbolsCéntimo
Populārākā PEN konvertācijaPEN uz USD
Populārākā PEN diagrammaPEN uz USD diagramma

Peru sols profils

MonētasBieži izmantots: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
BanknotesBieži izmantots: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
Centrālā bankaPeru Centrālā rezervju banka
Lietotāji
Peru

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17721
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.579
GBP / USD1.34939
USD / CHF0.789850
USD / CAD1.36712
EUR / JPY184.326
AUD / USD0.670914

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%