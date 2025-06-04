  1. Sākums
ZMK - Zambijas kvača

Zambijas kvača ir Zambija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Zambijas kvača maiņas kurss ir ZMK uz USD kurss. Valūtas kods Kwacha ir ZMK. Zemāk atradīsiet Zambijas kvača kursus un valūtas konvertētāju.

Paziņojums: No 2013. gada 30. jūnija ZMK vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis.

ZMK tika aizstāts ar ZMW ar fiksētu konversijas kursu 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK banknotes var apmainīt Zambijas bankā neierobežotā apjomā līdz 2014. gada 31. decembrim. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet BOZ: Pārmaiņu datums.

Zambijas kvača statistika

NosaukumsZambijas kvača
SimbolsZK
Mazākā vienība1/100 = ngvē
Mazākās vienības simbolsN
Populārākā ZMK konvertācijaZMK uz USD
Populārākā ZMK diagrammaZMK uz USD diagramma

Zambijas kvača profils

MonētasBieži izmantots: ZK1, ZK5, ZK10
Reti izmantots: 25N, 50N
BanknotesBieži izmantots: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
Centrālā bankaZambijas banka
Lietotāji
Zambija

