ZMK - Zambijas kvača
Zambijas kvača ir Zambija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Zambijas kvača maiņas kurss ir ZMK uz USD kurss. Valūtas kods Kwacha ir ZMK. Zemāk atradīsiet Zambijas kvača kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: No 2013. gada 30. jūnija ZMK vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis.
ZMK tika aizstāts ar ZMW ar fiksētu konversijas kursu 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK banknotes var apmainīt Zambijas bankā neierobežotā apjomā līdz 2014. gada 31. decembrim. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet BOZ: Pārmaiņu datums.
Zambijas kvača statistika
|Nosaukums
|Zambijas kvača
|Simbols
|ZK
|Mazākā vienība
|1/100 = ngvē
|Mazākās vienības simbols
|N
|Populārākā ZMK konvertācija
|ZMK uz USD
|Populārākā ZMK diagramma
|ZMK uz USD diagramma
Zambijas kvača profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ZK1, ZK5, ZK10
Reti izmantots: 25N, 50N
|Banknotes
|Bieži izmantots: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
|Centrālā banka
|Zambijas banka
|Lietotāji
Zambija
Zambija
