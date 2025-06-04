ZMW - Zambijas kvača
Zambijas kvača ir Zambija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Zambijas kvača maiņas kurss ir ZMW uz USD kurss. Valūtas kods Kwacha ir ZMW, un valūtas simbols ir ZK. Zemāk atradīsiet Zambijas kvača kursus un valūtas konvertētāju.
Zambijas kvača statistika
|Nosaukums
|Zambijas kvača
|Simbols
|ZK
|Mazākā vienība
|1/100 = ngvē
|Mazākās vienības simbols
|N
|Populārākā ZMW konvertācija
|ZMW uz USD
|Populārākā ZMW diagramma
|ZMW uz USD diagramma
Zambijas kvača profils
|Centrālā banka
|Zambijas banka
|Lietotāji
Zambija
Zambija
