  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. ZMW

zmw
ZMW - Zambijas kvača

Zambijas kvača ir Zambija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Zambijas kvača maiņas kurss ir ZMW uz USD kurss. Valūtas kods Kwacha ir ZMW, un valūtas simbols ir ZK. Zemāk atradīsiet Zambijas kvača kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

zmw
ZMWZambijas kvača

Zambijas kvača statistika

NosaukumsZambijas kvača
SimbolsZK
Mazākā vienība1/100 = ngvē
Mazākās vienības simbolsN
Populārākā ZMW konvertācijaZMW uz USD
Populārākā ZMW diagrammaZMW uz USD diagramma

Zambijas kvača profils

Centrālā bankaZambijas banka
Lietotāji
Zambija

Kāpēc jūs interesē ZMW?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt ZMW e-pasta atjauninājumusIegūt ZMW kursus savā tālrunīIegūt ZMW valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17752
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.541
GBP / USD1.34967
USD / CHF0.789305
USD / CAD1.36733
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.671025

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%