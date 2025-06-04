  1. Sākums
JEP - Džērsijas mārciņa

Džērsijas mārciņa ir Džersija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Džērsijas mārciņa maiņas kurss ir JEP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir JEP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Džērsijas mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.

Džērsijas mārciņa statistika

NosaukumsDžērsijas mārciņa
Simbols£
Mazākā vienība1/100 = Penny
Mazākās vienības simbolsp
Populārākā JEP konvertācijaJEP uz USD
Populārākā JEP diagrammaJEP uz USD diagramma

Džērsijas mārciņa profils

MonētasBieži izmantots: p1, p2, p5, p10, p50
Reti izmantots: p20
BanknotesBieži izmantots: £1, £5, £10, £20, £50
Lietotāji
Džersija

