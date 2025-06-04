JEP - Džērsijas mārciņa
Džērsijas mārciņa ir Džersija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Džērsijas mārciņa maiņas kurss ir JEP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir JEP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Džērsijas mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.
Džērsijas mārciņa statistika
|Nosaukums
|Džērsijas mārciņa
|Simbols
|£
|Mazākā vienība
|1/100 = Penny
|Mazākās vienības simbols
|p
|Populārākā JEP konvertācija
|JEP uz USD
|Populārākā JEP diagramma
|JEP uz USD diagramma
Džērsijas mārciņa profils
|Monētas
|Bieži izmantots: p1, p2, p5, p10, p50
Reti izmantots: p20
|Banknotes
|Bieži izmantots: £1, £5, £10, £20, £50
|Lietotāji
Džersija
Džersija
Kāpēc jūs interesē JEP?
