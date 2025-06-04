  1. Sākums
NOK - Norvēģijas krona

Norvēģijas krona ir Norvēģija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Norvēģijas krona maiņas kurss ir NOK uz USD kurss. Valūtas kods Kronas ir NOK, un valūtas simbols ir kr. Zemāk atradīsiet Norvēģijas krona kursus un valūtas konvertētāju.

Rigsdaler tika izmantots kā galvenā valūta Norvēģijā līdz 1816. gadam. Šajā laikā Dānijas valūta arī cirkulēja Norvēģijā, jo abas valstis bija politiskā savienībā. 1816. gadā tika izveidota mūsdienu Norvēģijas centrālā banka, Norges Bank, un monetārā vienība tika mainīta uz Speciedaler. Valūta tika devalvēta 1830. gadā un pēc tam tika piesaistīta sudrabam fiksētā veidā. 1875. gadā Norvēģija pievienojās Skandināvijas monetārajai savienībai (SMU) un pieņēma Krone kā oficiālo valūtu. Savienība ilga līdz 1914. gadam, lai gan visas valstis pēc tam saglabāja savas attiecīgās valūtas. Norvēģu Krone pārvietojās uz zelta standartu un tika piesaistīta vairākām dažādām valūtām dažādos kursus.

  • 1916-1920, 1928-1931: Krone tiek noteikta uz zelta standartu
  • 1931: Valūta tiek fiksēta pie Lielbritānijas mārciņas ar kursu 19.9 Kroner par 1 Mārciņu
  • 1939: Tā tiek atkārtoti piesaistīta ASV dolāram ar kursu 4.4 Kroner par 1 Dolāru
  • 1940: Vācijas okupācijas laikā tā tiek atkārtoti piesaistīta Reichsmark ar kursu 1 Krone par 0.6 Reichsmark
  • 1945: Piesaistīšana tiek mainīta uz Mārciņu, šoreiz ar kursu 20 Kroner par 1 Mārciņu
  • 1949: Krone piesaistīšana tiek mainīta uz ASV dolāru ar kursu 7.142 NOK par 1 USD
  • 1971: Norvēģu Krone sāk brīvi peldēt tirgū
  • 1978: NOK tiek saistīts ar valūtu grozu
  • 1992: Valūta tiek atļauta brīvi peldēt tirgū

Norvēģijas krona statistika

NosaukumsNorvēģijas krona
Simbolskr
Mazākā vienība1/100 = øre
Mazākās vienības simbolsøre
Populārākā NOK konvertācijaNOK uz USD
Populārākā NOK diagrammaNOK uz USD diagramma

Norvēģijas krona profils

MonētasBieži izmantots: kr1, kr5, kr10, kr20
BanknotesBieži izmantots: kr50, kr100, kr200, kr500, kr1000
Centrālā bankaNorges Bank
Lietotāji
Norvēģija, Būvēta sala, Svalbarda, Janmaiena, Karalienes Maudas zeme, Pētera I sala

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17721
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.579
GBP / USD1.34939
USD / CHF0.789850
USD / CAD1.36712
EUR / JPY184.326
AUD / USD0.670914

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%