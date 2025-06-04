SHP - Svētās Helēnas mārciņa
Svētās Helēnas mārciņa ir Svētā Helēna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Svētās Helēnas mārciņa maiņas kurss ir SHP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir SHP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Svētās Helēnas mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.
Svētās Helēnas mārciņa statistika
|Nosaukums
|Svētās Helēnas mārciņa
|Simbols
|£
|Mazākā vienība
|1/100 = Svētās Helēnas mārciņa
|Mazākās vienības simbols
|p
|Populārākā SHP konvertācija
|SHP uz USD
|Populārākā SHP diagramma
|SHP uz USD diagramma
Svētās Helēnas mārciņa profils
|Monētas
|Bieži izmantots: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Banknotes
|Bieži izmantots: £5, £10, £20
|Lietotāji
Svētā Helēna
Svētā Helēna
Kāpēc jūs interesē SHP?
