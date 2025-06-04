  1. Sākums
SHP - Svētās Helēnas mārciņa

Svētās Helēnas mārciņa ir Svētā Helēna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Svētās Helēnas mārciņa maiņas kurss ir SHP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir SHP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Svētās Helēnas mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.

Svētās Helēnas mārciņa statistika

NosaukumsSvētās Helēnas mārciņa
Simbols£
Mazākā vienība1/100 = Svētās Helēnas mārciņa
Mazākās vienības simbolsp
Populārākā SHP konvertācijaSHP uz USD
Populārākā SHP diagrammaSHP uz USD diagramma

Svētās Helēnas mārciņa profils

MonētasBieži izmantots: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BanknotesBieži izmantots: £5, £10, £20
Lietotāji
Svētā Helēna

