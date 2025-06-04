  1. Sākums
GTQ - Gvatemalas ketsals

Gvatemalas ketsals ir Gvatemala valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Gvatemalas ketsals maiņas kurss ir GTQ uz USD kurss. Valūtas kods Kvecalas ir GTQ, un valūtas simbols ir Q. Zemāk atradīsiet Gvatemalas ketsals kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

Gvatemalas ketsals statistika

NosaukumsGvatemalas ketsals
SimbolsQ
Mazākā vienība1/100 = Centavo
Mazākās vienības simbolsCentavo
Populārākā GTQ konvertācijaGTQ uz USD
Populārākā GTQ diagrammaGTQ uz USD diagramma

Gvatemalas ketsals profils

MonētasBieži izmantots: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
BanknotesBieži izmantots: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
Centrālā bankaGvatemalas banka
Lietotāji
Gvatemala

