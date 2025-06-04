GTQ - Gvatemalas ketsals
Gvatemalas ketsals ir Gvatemala valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Gvatemalas ketsals maiņas kurss ir GTQ uz USD kurss. Valūtas kods Kvecalas ir GTQ, un valūtas simbols ir Q. Zemāk atradīsiet Gvatemalas ketsals kursus un valūtas konvertētāju.
Gvatemalas ketsals statistika
|Nosaukums
|Gvatemalas ketsals
|Simbols
|Q
|Mazākā vienība
|1/100 = Centavo
|Mazākās vienības simbols
|Centavo
|Populārākā GTQ konvertācija
|GTQ uz USD
|Populārākā GTQ diagramma
|GTQ uz USD diagramma
Gvatemalas ketsals profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
|Banknotes
|Bieži izmantots: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
|Centrālā banka
|Gvatemalas banka
|Lietotāji
Gvatemala
Gvatemala
Kāpēc jūs interesē GTQ?
