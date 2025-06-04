PGK - Papua-Jaungvinejas kina
Papua-Jaungvinejas kina ir Papua-Jaungvineja valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Papua-Jaungvinejas kina maiņas kurss ir PGK uz USD kurss. Valūtas kods Kina ir PGK, un valūtas simbols ir K. Zemāk atradīsiet Papua-Jaungvinejas kina kursus un valūtas konvertētāju.
Papua-Jaungvinejas kina statistika
|Nosaukums
|Papua-Jaungvinejas kina
|Simbols
|K
|Mazākā vienība
|1/100 = Toea
|Mazākās vienības simbols
|Toea
|Populārākā PGK konvertācija
|PGK uz USD
|Populārākā PGK diagramma
|PGK uz USD diagramma
Papua-Jaungvinejas kina profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
|Banknotes
|Bieži izmantots: K2, K5, K10, K20, K50, K100
|Centrālā banka
|Papua-Jaungvinejas banka
|Lietotāji
Papua-Jaungvineja
Kāpēc jūs interesē PGK?
