  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. PGK

pgk
PGK - Papua-Jaungvinejas kina

Papua-Jaungvinejas kina ir Papua-Jaungvineja valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Papua-Jaungvinejas kina maiņas kurss ir PGK uz USD kurss. Valūtas kods Kina ir PGK, un valūtas simbols ir K. Zemāk atradīsiet Papua-Jaungvinejas kina kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

pgk
PGKPapua-Jaungvinejas kina

Papua-Jaungvinejas kina statistika

NosaukumsPapua-Jaungvinejas kina
SimbolsK
Mazākā vienība1/100 = Toea
Mazākās vienības simbolsToea
Populārākā PGK konvertācijaPGK uz USD
Populārākā PGK diagrammaPGK uz USD diagramma

Papua-Jaungvinejas kina profils

MonētasBieži izmantots: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
BanknotesBieži izmantots: K2, K5, K10, K20, K50, K100
Centrālā bankaPapua-Jaungvinejas banka
Lietotāji
Papua-Jaungvineja

Kāpēc jūs interesē PGK?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt PGK e-pasta atjauninājumusIegūt PGK kursus savā tālrunīIegūt PGK valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17721
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.579
GBP / USD1.34939
USD / CHF0.789850
USD / CAD1.36712
EUR / JPY184.326
AUD / USD0.670914

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%