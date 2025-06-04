LYD - Lībijas dinārs
Lībijas dinārs ir Lībija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Lībijas dinārs maiņas kurss ir LYD uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir LYD, un valūtas simbols ir LD. Zemāk atradīsiet Lībijas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.
Lībijas dinārs statistika
|Nosaukums
|Lībijas dinārs
|Simbols
|LD
|Mazākā vienība
|1/1000 = Dirhams
|Mazākās vienības simbols
|Dirhams
|Populārākā LYD konvertācija
|LYD uz USD
|Populārākā LYD diagramma
|LYD uz USD diagramma
Lībijas dinārs profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
|Centrālā banka
|Lībijas centrālā banka
|Lietotāji
Lībija
Lībija
Kāpēc jūs interesē LYD?
