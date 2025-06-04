  1. Sākums
LYD - Lībijas dinārs

Lībijas dinārs ir Lībija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Lībijas dinārs maiņas kurss ir LYD uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir LYD, un valūtas simbols ir LD. Zemāk atradīsiet Lībijas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.

Lībijas dinārs statistika

NosaukumsLībijas dinārs
SimbolsLD
Mazākā vienība1/1000 = Dirhams
Mazākās vienības simbolsDirhams
Populārākā LYD konvertācijaLYD uz USD
Populārākā LYD diagrammaLYD uz USD diagramma

Lībijas dinārs profils

BanknotesBieži izmantots: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
Centrālā bankaLībijas centrālā banka
Lietotāji
Lībija

