BHD - Bahreinas dinārs
Bahreinas dinārs ir Bahreina valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Bahreinas dinārs maiņas kurss ir BHD uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir BHD, un valūtas simbols ir .د.ب. Zemāk atradīsiet Bahreinas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.
Bahreinas dinārs statistika
|Nosaukums
|Bahreinas dinārs
|Simbols
|BD
|Mazākā vienība
|1/1000 = Fili
|Mazākās vienības simbols
|Fili
|Populārākā BHD konvertācija
|BHD uz USD
|Populārākā BHD diagramma
|BHD uz USD diagramma
Bahreinas dinārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Fili5, Fili10, Fili25, Fili50, Fili100, Fili500
|Banknotes
|Bieži izmantots: Fili500, Fili1, Fili5, Fili10, Fili20
|Centrālā banka
|Bahreinas centrālā banka
|Lietotāji
Bahreina
Bahreina
Kāpēc jūs interesē BHD?
