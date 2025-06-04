  1. Sākums
BHD - Bahreinas dinārs

Bahreinas dinārs ir Bahreina valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Bahreinas dinārs maiņas kurss ir BHD uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir BHD, un valūtas simbols ir .د.ب. Zemāk atradīsiet Bahreinas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.

BHDBahreinas dinārs

Bahreinas dinārs statistika

NosaukumsBahreinas dinārs
SimbolsBD
Mazākā vienība1/1000 = Fili
Mazākās vienības simbolsFili
Populārākā BHD konvertācijaBHD uz USD
Populārākā BHD diagrammaBHD uz USD diagramma

Bahreinas dinārs profils

MonētasBieži izmantots: Fili5, Fili10, Fili25, Fili50, Fili100, Fili500
BanknotesBieži izmantots: Fili500, Fili1, Fili5, Fili10, Fili20
Centrālā bankaBahreinas centrālā banka
Lietotāji
Bahreina

