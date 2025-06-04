  1. Sākums
NGN - Nigērijas naira

Nigērijas naira ir Nigērija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Nigērijas naira maiņas kurss ir NGN uz USD kurss. Valūtas kods Nairas ir NGN, un valūtas simbols ir ₦. Zemāk atradīsiet Nigērijas naira kursus un valūtas konvertētāju.

Nigērijas naira statistika

NosaukumsNigērijas naira
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Kobo
Mazākās vienības simbolsKobo
Populārākā NGN konvertācijaNGN uz USD
Populārākā NGN diagrammaNGN uz USD diagramma

Nigērijas naira profils

MonētasBieži izmantots: Kobo50, ₦1, ₦2
BanknotesBieži izmantots: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
Centrālā bankaNigērijas centrālā banka
Lietotāji
Nigērija

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17731
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789808
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.337
AUD / USD0.670969

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%