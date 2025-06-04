NGN - Nigērijas naira
Nigērijas naira ir Nigērija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Nigērijas naira maiņas kurss ir NGN uz USD kurss. Valūtas kods Nairas ir NGN, un valūtas simbols ir ₦. Zemāk atradīsiet Nigērijas naira kursus un valūtas konvertētāju.
Nigērijas naira statistika
|Nosaukums
|Nigērijas naira
|Simbols
|₦
|Mazākā vienība
|1/100 = Kobo
|Mazākās vienības simbols
|Kobo
|Populārākā NGN konvertācija
|NGN uz USD
|Populārākā NGN diagramma
|NGN uz USD diagramma
Nigērijas naira profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Kobo50, ₦1, ₦2
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
|Centrālā banka
|Nigērijas centrālā banka
|Lietotāji
Nigērija
Nigērija
