ETH - Ethereum
Ethereum ir decentralizēta atvērtā koda blokķēdes sistēma, kurai ir sava kriptovalūta, Ether.Valūtas kods Ethereum ir ETH, un valūtas simbols ir Ξ. Zemāk atradīsiet Ethereum kursus un valūtas konvertētāju. Varat arī abonēt mūsu valūtu biļetenus ar ikdienas kursiem un analīzi, lasīt Xe valūtu emuāru vai ņemt ETH kursus līdzi, izmantojot mūsu Xe valūtu lietotnes un tīmekļa vietni.
Ethereum informācija
Ethereum ir atvērta piekļuve digitālajai naudai un datiem draudzīgām pakalpojumiem ikvienam – neatkarīgi no jūsu izcelsmes vai atrašanās vietas. Tā ir kopienas veidota tehnoloģija, kas ir pamatā kriptovalūtai ether (ETH) un tūkstošiem lietojumprogrammu, kuras varat izmantot jau šodien.
Risks, lietojot Ethereum
Kriptovalūtas ir saistītas ar augstu risku, jo tās ir svārstīgas, nav laika pārbaudītas un pašlaik nav regulētas vai likumdošanas ietvaros. Ir bijuši gadījumi, kad tiešsaistes kriptovalūtu maki ir tikuši apdraudēti no hakeriem, kas noveda pie plaša mēroga zādzībām.
Ethereum vēsture
Vairāki ar kodu nosaukti prototipi Ethereum tika izstrādāti 18 mēnešu laikā 2014. un 2015. gadā, ko izstrādāja Ethereum fonds kā daļu no viņu pierādījumu sērijas. "Olimpiskais" bija pēdējais prototips un publiskā beta versija. Olimpiskā tīkls nodrošināja lietotājiem kļūdu atlīdzību 25 000 Ether par Ethereum blokķēdes robežu stresa testēšanu. 2015. gada jūlijā "Frontier" iezīmēja oficiālo Ethereum platformas palaišanu, kad Ethereum izveidoja savu "ģenēzes bloku."
Ethereum statistika
|Nosaukums
|Ethereum
|Mazākā vienība
|1/1000000000000000000 = Wei
|Mazākās vienības simbols
|Wei
