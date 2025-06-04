  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. AED

aed
AED - AAE dirhēms

AAE dirhēms ir Apvienotie Arābu Emirāti valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais AAE dirhēms maiņas kurss ir AED uz USD kurss. Valūtas kods Dirhami ir AED, un valūtas simbols ir د.إ. Zemāk atradīsiet AAE dirhēms kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

aed
AEDAAE dirhēms

20. gadsimta sākumā Apvienotie Arābu Emirāti sāka izmantot britu suverēnās zelta monētas un Marijas Terēzes talerus; citas valūtas, piemēram, Indijas rūpija, arī cirkulēja valstī. 1959. gadā viņi pieņēma Persijas līča rūpiju, ko izdeva Indijas centrālā banka, ar vērtību, kas vienāda ar Indijas rūpiju.

Indijas rūpijas devalvācija 1966. gadā tieši ietekmēja Persijas līča rūpijas vērtību, tāpēc Apvienotie Arābu Emirāti reaģēja, ieviešot savu valūtu. Viņi pieņēma Saūda riālu kā pagaidu valūtu, un tajā pašā gadā viņi to nomainīja pret Kataru un Dubaijas riālu par vienādu vērtību. Visi emirāti - izņemot Abū Dabi, kas izmantoja Bahreinas dināru - izmantoja Kataru un Dubaijas riālu līdz 1973. gadam, kad tika izveidots Apvienoto Arābu Emirātu dirhams. 1978. gadā dirhams pieņēma fiksētu maiņas kursu pret Starptautiskā Valūtas fonda īpašajām aizņēmuma tiesībām. Pēc tam tas tika atkārtoti piesaistīts ASV dolāram 1997. gadā ar kursu 1 USD pret 3.6725 AED.

AAE dirhēms statistika

NosaukumsAAE dirhēms
Simbolsد.إ
Mazākā vienība1/100 = fils
Mazākās vienības simbolsفلس
Populārākā AED konvertācijaAED uz USD
Populārākā AED diagrammaAED uz USD diagramma

AAE dirhēms profils

MonētasBieži izmantots: فلس50, د.إ1
Reti izmantots: فلس25
BanknotesBieži izmantots: د.إ5, د.إ10, د.إ20, د.إ50, د.إ100, د.إ200, د.إ500
Reti izmantots: د.إ1000
Centrālā bankaApvienoto Arābu Emirātu centrālā banka
Lietotāji
Apvienotie Arābu Emirāti

Kāpēc jūs interesē AED?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt AED e-pasta atjauninājumusIegūt AED kursus savā tālrunīIegūt AED valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17747
GBP / EUR1.14714
USD / JPY156.467
GBP / USD1.35073
USD / CHF0.789025
USD / CAD1.36566
EUR / JPY184.236
AUD / USD0.671477

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%