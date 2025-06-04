AED - AAE dirhēms
AAE dirhēms ir Apvienotie Arābu Emirāti valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais AAE dirhēms maiņas kurss ir AED uz USD kurss. Valūtas kods Dirhami ir AED, un valūtas simbols ir د.إ. Zemāk atradīsiet AAE dirhēms kursus un valūtas konvertētāju.
20. gadsimta sākumā Apvienotie Arābu Emirāti sāka izmantot britu suverēnās zelta monētas un Marijas Terēzes talerus; citas valūtas, piemēram, Indijas rūpija, arī cirkulēja valstī. 1959. gadā viņi pieņēma Persijas līča rūpiju, ko izdeva Indijas centrālā banka, ar vērtību, kas vienāda ar Indijas rūpiju.
Indijas rūpijas devalvācija 1966. gadā tieši ietekmēja Persijas līča rūpijas vērtību, tāpēc Apvienotie Arābu Emirāti reaģēja, ieviešot savu valūtu. Viņi pieņēma Saūda riālu kā pagaidu valūtu, un tajā pašā gadā viņi to nomainīja pret Kataru un Dubaijas riālu par vienādu vērtību. Visi emirāti - izņemot Abū Dabi, kas izmantoja Bahreinas dināru - izmantoja Kataru un Dubaijas riālu līdz 1973. gadam, kad tika izveidots Apvienoto Arābu Emirātu dirhams. 1978. gadā dirhams pieņēma fiksētu maiņas kursu pret Starptautiskā Valūtas fonda īpašajām aizņēmuma tiesībām. Pēc tam tas tika atkārtoti piesaistīts ASV dolāram 1997. gadā ar kursu 1 USD pret 3.6725 AED.
AAE dirhēms statistika
|Nosaukums
|AAE dirhēms
|Simbols
|د.إ
|Mazākā vienība
|1/100 = fils
|Mazākās vienības simbols
|فلس
|Populārākā AED konvertācija
|AED uz USD
|Populārākā AED diagramma
|AED uz USD diagramma
AAE dirhēms profils
|Monētas
|Bieži izmantots: فلس50, د.إ1
Reti izmantots: فلس25
|Banknotes
|Bieži izmantots: د.إ5, د.إ10, د.إ20, د.إ50, د.إ100, د.إ200, د.إ500
Reti izmantots: د.إ1000
|Centrālā banka
|Apvienoto Arābu Emirātu centrālā banka
|Lietotāji
Apvienotie Arābu Emirāti
Kāpēc jūs interesē AED?
