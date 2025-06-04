BDT - Bangladešas taka
Bangladešas taka ir Bangladeša valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Bangladešas taka maiņas kurss ir BDT uz USD kurss. Valūtas kods Takas ir BDT, un valūtas simbols ir ৳. Zemāk atradīsiet Bangladešas taka kursus un valūtas konvertētāju.
Bangladešas taka statistika
|Nosaukums
|Bangladešas taka
|Simbols
|Tk
|Mazākā vienība
|1/100 = poisha
|Mazākās vienības simbols
|poisha
|Populārākā BDT konvertācija
|BDT uz USD
|Populārākā BDT diagramma
|BDT uz USD diagramma
Bangladešas taka profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Tk1, Tk2, Tk5
Reti izmantots: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
|Banknotes
|Bieži izmantots: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Reti izmantots: Tk1
|Centrālā banka
|Bangladešas banka
|Lietotāji
Bangladeša
