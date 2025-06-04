  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. BDT

bdt
BDT - Bangladešas taka

Bangladešas taka ir Bangladeša valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Bangladešas taka maiņas kurss ir BDT uz USD kurss. Valūtas kods Takas ir BDT, un valūtas simbols ir ৳. Zemāk atradīsiet Bangladešas taka kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

bdt
BDTBangladešas taka

Bangladešas taka statistika

NosaukumsBangladešas taka
SimbolsTk
Mazākā vienība1/100 = poisha
Mazākās vienības simbolspoisha
Populārākā BDT konvertācijaBDT uz USD
Populārākā BDT diagrammaBDT uz USD diagramma

Bangladešas taka profils

MonētasBieži izmantots: Tk1, Tk2, Tk5
Reti izmantots: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
BanknotesBieži izmantots: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Reti izmantots: Tk1
Centrālā bankaBangladešas banka
Lietotāji
Bangladeša

Kāpēc jūs interesē BDT?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt BDT e-pasta atjauninājumusIegūt BDT kursus savā tālrunīIegūt BDT valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17636
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.631
GBP / USD1.34867
USD / CHF0.789986
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.255
AUD / USD0.670710

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%