HKD - Honkongas dolārs
Honkongas dolārs ir Honkonga valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Honkongas dolārs maiņas kurss ir HKD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir HKD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Honkongas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
19. gadsimtā Honkonga izmantoja dažādas svešvalūtas, piemēram, Indijas rūpijas, Spāņu dolārus, Meksikas pesos un Ķīnas monētas ikdienas darījumiem. Kā britu koloniāla teritorija 1825. gadā tika mēģināts standartizēt valūtas sistēmu, ieviešot Sterling monētas. Tomēr šī valūta izrādījās nepopulāra, un svešvalūtas turpināja cirkulēt.
1863. gadā Londonas Karaliskā monētu kaltuve sāka izsist Honkongas dolāra monētas. 1935. gadā Honkonga bija vienīgā valsts, kas palika uz sudraba standarta. Japāņu okupācijas laikā dolārs tika uz laiku apturēts, to aizstājot ar Japāņu militāro jenu. 1945. gadā Honkongas dolārs tika atkārtoti izsists, piesaistīts britu mārciņai ar kursu 16 HKD pret 1 GBP. 1972. gadā Honkongas dolārs tika atkārtoti piesaistīts ASV dolāram, ar kursa izmaiņām vairāku nākamo desmitgažu laikā. Pašlaik HKD darbojas saistītā valūtas kursa režīmā.
Honkongas dolārs statistika
|Nosaukums
|Honkongas dolārs
|Simbols
|HK$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā HKD konvertācija
|HKD uz USD
|Populārākā HKD diagramma
|HKD uz USD diagramma
Honkongas dolārs profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500, HK$1000
|Centrālā banka
|Honkongas Monetārā autoritāte
|Lietotāji
Honkonga
Honkonga
Kāpēc jūs interesē HKD?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt HKD e-pasta atjauninājumusIegūt HKD kursus savā tālrunīIegūt HKD valūtas datu API savam uzņēmumam