MDL - Moldovas leja

Moldovas leja ir Moldova valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Moldovas leja maiņas kurss ir MDL uz USD kurss. Valūtas kods Lei ir MDL, un valūtas simbols ir lei. Zemāk atradīsiet Moldovas leja kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

Moldovas leja statistika

NosaukumsMoldovas leja
SimbolsLeu
Mazākā vienība1/100 = Ban
Mazākās vienības simbolsBan
Populārākā MDL konvertācijaMDL uz USD
Populārākā MDL diagrammaMDL uz USD diagramma

Moldovas leja profils

MonētasBieži izmantots: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
BanknotesBieži izmantots: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
Centrālā bankaMoldovas Nacionālā banka
Lietotāji
Moldova

