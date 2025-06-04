MDL - Moldovas leja
Moldovas leja ir Moldova valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Moldovas leja maiņas kurss ir MDL uz USD kurss. Valūtas kods Lei ir MDL, un valūtas simbols ir lei. Zemāk atradīsiet Moldovas leja kursus un valūtas konvertētāju.
Moldovas leja statistika
|Nosaukums
|Moldovas leja
|Simbols
|Leu
|Mazākā vienība
|1/100 = Ban
|Mazākās vienības simbols
|Ban
|Populārākā MDL konvertācija
|MDL uz USD
|Populārākā MDL diagramma
|MDL uz USD diagramma
Moldovas leja profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
|Banknotes
|Bieži izmantots: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
|Centrālā banka
|Moldovas Nacionālā banka
|Lietotāji
Moldova
Moldova
Kāpēc jūs interesē MDL?
