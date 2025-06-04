  1. Sākums
tmt
TMT - Turkmenistānas manats

Turkmenistānas manats ir Turkmenistāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Turkmenistānas manats maiņas kurss ir TMT uz USD kurss. Valūtas kods Manati ir TMT, un valūtas simbols ir T. Zemāk atradīsiet Turkmenistānas manats kursus un valūtas konvertētāju.

Turkmenistānas manats statistika

NosaukumsTurkmenistānas manats
SimbolsManats
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā TMT konvertācijaTMT uz USD
Populārākā TMT diagrammaTMT uz USD diagramma

Turkmenistānas manats profils

Lietotāji
Turkmenistāna

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34952
USD / CHF0.789747
USD / CAD1.36700
EUR / JPY184.320
AUD / USD0.671056

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%