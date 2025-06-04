TVD - Tuvalu dolārs
Tuvalu dolārs ir Tuvalu valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Tuvalu dolārs maiņas kurss ir TVD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir TVD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Tuvalu dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Tuvalu dolārs statistika
|Nosaukums
|Tuvalu dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|¢
|Populārākā TVD konvertācija
|TVD uz USD
|Populārākā TVD diagramma
|TVD uz USD diagramma
Tuvalu dolārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
|Banknotes
|Bieži izmantots: $5, $10, $20, $50, $100
|Lietotāji
Tuvalu
Tuvalu
Kāpēc jūs interesē TVD?
