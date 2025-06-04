  1. Sākums
TVD - Tuvalu dolārs

Tuvalu dolārs ir Tuvalu valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Tuvalu dolārs maiņas kurss ir TVD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir TVD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Tuvalu dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

Tuvalu dolārs statistika

NosaukumsTuvalu dolārs
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbols¢
Populārākā TVD konvertācijaTVD uz USD
Populārākā TVD diagrammaTVD uz USD diagramma

Tuvalu dolārs profils

MonētasBieži izmantots: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
BanknotesBieži izmantots: $5, $10, $20, $50, $100
Lietotāji
Tuvalu

