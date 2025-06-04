  1. Sākums
JOD - Jordānijas dinārs

Jordānijas dinārs ir Jordānija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Jordānijas dinārs maiņas kurss ir JOD uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir JOD, un valūtas simbols ir JD. Zemāk atradīsiet Jordānijas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.

JODJordānijas dinārs

Jordānijas dinārs statistika

NosaukumsJordānijas dinārs
SimbolsDinārs
Mazākā vienība1/100 = Qirsh
Mazākās vienības simbolsQirsh
Populārākā JOD konvertācijaJOD uz USD
Populārākā JOD diagrammaJOD uz USD diagramma

Jordānijas dinārs profils

MonētasBieži izmantots: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinārs1
BanknotesBieži izmantots: Dinārs1, Dinārs5, Dinārs10, Dinārs20, Dinārs50
Centrālā bankaJordānijas Centrālā banka
Lietotāji
Jordānija

