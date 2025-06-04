JOD - Jordānijas dinārs
Jordānijas dinārs ir Jordānija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Jordānijas dinārs maiņas kurss ir JOD uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir JOD, un valūtas simbols ir JD. Zemāk atradīsiet Jordānijas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.
Jordānijas dinārs statistika
|Nosaukums
|Jordānijas dinārs
|Simbols
|Dinārs
|Mazākā vienība
|1/100 = Qirsh
|Mazākās vienības simbols
|Qirsh
|Populārākā JOD konvertācija
|JOD uz USD
|Populārākā JOD diagramma
|JOD uz USD diagramma
Jordānijas dinārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinārs1
|Banknotes
|Bieži izmantots: Dinārs1, Dinārs5, Dinārs10, Dinārs20, Dinārs50
|Centrālā banka
|Jordānijas Centrālā banka
|Lietotāji
Jordānija
Jordānija
