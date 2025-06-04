  1. Sākums
XOF - CFA franks

CFA franks ir Afrikas Finanšu Kopiena (BCEAO) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais CFA franks maiņas kurss ir XOF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir XOF, un valūtas simbols ir CFA. Zemāk atradīsiet CFA franks kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

XOFCFA franks

CFA franks statistika

NosaukumsCFA franks
Simbolsfrancs
Mazākā vienība1/100 = Centīme
Mazākās vienības simbolsCentīme
Populārākā XOF konvertācijaXOF uz USD
Populārākā XOF diagrammaXOF uz USD diagramma

CFA franks profils

MonētasBieži izmantots: francs1, francs2, francs5, francs10, francs25, francs100, francs500
BanknotesBieži izmantots: francs500, francs1000, francs2000, francs5000, francs10000
Centrālā bankaCentrālo Āfrikas Valstu banka
Lietotāji
Afrikas Finanšu Kopiena (BCEAO), Benina, Burkina Faso, Ziloņu krasts, Gvineja-Bisava, Mali, Nigerija, Senegāla, Togo

