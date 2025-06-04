XOF - CFA franks
CFA franks ir Afrikas Finanšu Kopiena (BCEAO) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais CFA franks maiņas kurss ir XOF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir XOF, un valūtas simbols ir CFA. Zemāk atradīsiet CFA franks kursus un valūtas konvertētāju.
CFA franks statistika
|Nosaukums
|CFA franks
|Simbols
|francs
|Mazākā vienība
|1/100 = Centīme
|Mazākās vienības simbols
|Centīme
|Populārākā XOF konvertācija
|XOF uz USD
|Populārākā XOF diagramma
|XOF uz USD diagramma
CFA franks profils
|Monētas
|Bieži izmantots: francs1, francs2, francs5, francs10, francs25, francs100, francs500
|Banknotes
|Bieži izmantots: francs500, francs1000, francs2000, francs5000, francs10000
|Centrālā banka
|Centrālo Āfrikas Valstu banka
|Lietotāji
Afrikas Finanšu Kopiena (BCEAO), Benina, Burkina Faso, Ziloņu krasts, Gvineja-Bisava, Mali, Nigerija, Senegāla, Togo
Afrikas Finanšu Kopiena (BCEAO), Benina, Burkina Faso, Ziloņu krasts, Gvineja-Bisava, Mali, Nigerija, Senegāla, Togo
Kāpēc jūs interesē XOF?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt XOF e-pasta atjauninājumusIegūt XOF kursus savā tālrunīIegūt XOF valūtas datu API savam uzņēmumam