SOS - Somālijas šiliņš

Somālijas šiliņš ir Somālija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Somālijas šiliņš maiņas kurss ir SOS uz USD kurss. Valūtas kods Šiliņi ir SOS, un valūtas simbols ir S. Zemāk atradīsiet Somālijas šiliņš kursus un valūtas konvertētāju.

SOSSomālijas šiliņš

Somālijas šiliņš statistika

NosaukumsSomālijas šiliņš
SimbolsS
Mazākā vienība1/100 = Senti
Mazākās vienības simbolsSenti
Populārākā SOS konvertācijaSOS uz USD
Populārākā SOS diagrammaSOS uz USD diagramma

Somālijas šiliņš profils

MonētasBieži izmantots: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
BanknotesBieži izmantots: S5, S10, S20, S50, S100
Centrālā bankaSomālijas centrālā banka
Lietotāji
Somālija

