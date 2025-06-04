SOS - Somālijas šiliņš
Somālijas šiliņš ir Somālija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Somālijas šiliņš maiņas kurss ir SOS uz USD kurss. Valūtas kods Šiliņi ir SOS, un valūtas simbols ir S. Zemāk atradīsiet Somālijas šiliņš kursus un valūtas konvertētāju.
Somālijas šiliņš statistika
|Nosaukums
|Somālijas šiliņš
|Simbols
|S
|Mazākā vienība
|1/100 = Senti
|Mazākās vienības simbols
|Senti
|Populārākā SOS konvertācija
|SOS uz USD
|Populārākā SOS diagramma
|SOS uz USD diagramma
Somālijas šiliņš profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
|Banknotes
|Bieži izmantots: S5, S10, S20, S50, S100
|Centrālā banka
|Somālijas centrālā banka
|Lietotāji
Somālija
Somālija
Kāpēc jūs interesē SOS?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt SOS e-pasta atjauninājumusIegūt SOS kursus savā tālrunīIegūt SOS valūtas datu API savam uzņēmumam